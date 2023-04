Beamt*innen der Schwerlastkontrollgruppe haben am Donnerstagvormittag (13. April 2023) einen Sattelzug, der auf der Bundesstraße 505 mit überhöhter Geschwindigkeit und mit risikoreichen Überholvorgängen unterwegs war, kontrolliert. Das teilt die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg mit.

Die Beamt*innen stellten dabei entsetzt fest, dass sowohl an der Zugmaschine, als auch am Auflieger zwei Drittel der Reifen erheblich beschädigt und nicht mehr verkehrssicher waren. Zudem waren mehrere Bremsscheiben gerissen und in einem Fall sogar komplett gebrochen.

Pommersfelden: Gefahrguttransport gefährdet den Verkehr

Bei der näheren Betrachtung der Ladung wurde außerdem klar, dass es sich tatsächlich um einen Gefahrguttransport handelte, der allerdings nicht ordnungsgemäß als solcher gekennzeichnet war. Da der TÜV sowohl der Zugmaschine, als auch dem Auflieger eine völlige Verkehrsunsicherheit bescheinigte, wurde der Sattelzug bis zur vollständigen Behebung aller Mängel aus dem Verkehr gezogen und sichergestellt.

Bei dem 36-jährigen Fahrer lagen neben mehrfachen Geschwindigkeitsverstößen auch erhebliche Verstöße gegen die Sozialvorschriften bezüglich überschrittener Lenk- und unterschrittener Ruhezeiten vor.

Die Verstöße summierten sich derart, dass der Fahrer, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, erst aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden konnte, nachdem er für die zu erwartenden Bußgelder eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro hinterlegt hatte. Gegen das Unternehmen wurde ebenfalls ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vorschaubild: © Christopher Schulz