Hallstadt vor 1 Stunde

Körperverletzung

Ausschreitungen in Disko nahe Bamberg - mehrere Angriffe an einem Abend

In einer Diskothek in Hallstadt sind drei Vorfälle an einem Abend passiert. Zweimal schlugen unbekannte Täter Diskobesucher, ein weiterer Partygast musste seine Nacht in der Zelle verbringen.