Ein schwerverletzter Kradfahrer und ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Spätnachmittag des Sonntages in Deusdorf ereignete.

Ein 17-jähriger Biker kam laut der Polizei in der Ortsmitte im Verlauf einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 25-Jährigen zusammen.

Die örtliche Feuerwehr war zur Absicherung der Unfallstelle und der Umleitung des Verkehrs eingesetzt.

Vorschaubild: © KOKALA VIEW/Adobe Stock (Symbolbild)