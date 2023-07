Ein Freifläche hat in Burgebrach am Samstagmittag (15. Juli 2023) Feuer gefangen und für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

Um 11.57 Uhr ging die Meldung über den Brand ein, bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken auf Nachfrage. Was genau passiert ist, sei aber noch unklar.

Feuerwehr verhindert Übergriff auf Wald - Brandursache noch nicht bekannt

Vor Ort konnte die Feuerwehr die Flammen löschen und so ein Übergreifen des Brandes auf einen nahegelegenen Wald verhindern. In Gefahr sei aber durch das Feuer niemand gewesen, so die Polizeisprecherin weiter.

Insgesamt brannten nach Feuerwehrangaben rund 20 Hektar der Fläche ab. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ob es Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache geben wird, ist noch nicht bekannt. Im Sommer kommt es immer wieder zu Bränden von Feldern, Wäldern oder Wiesen. Zuletzt auch im Kreis Lichtenfels, wo aufgrund eines brennenden Getreidefeldes der Katastrophenfall ausgerufen wurde.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.