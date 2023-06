Barfüßiger Mann im Raum Bamberg beunruhigt Passanten - an mehreren Orten gesichtet

Raum Bamberg: Barfüßiger Mann sorgt für Aufregung

"Hab ich auch gesehen": Passanten berichten von seltsamen Begegnungen

"Komplett hilflose Person" gemeldet: Polizeisprecher äußert sich

In den vergangenen Tagen erregte ein Mann im Raum Bamberg Aufsehen und sorgte für wilde Spekulationen. "Sein T-Shirt ist voller Blut und er ist sehr verwirrt", schreibt etwa eine Nutzerin in einer lokalen Facebook-Gruppe und bittet, "sofort die Polizei" zu kontaktieren. Anhand eines Fotos wird er von anderen Mitgliedern wiedererkannt - sie wollen ihn an unterschiedlichsten Orten angetroffen haben. Im Gespräch mit inFranken.de äußert sich ein Sprecher der Polizei Bamberg zu der mysteriösen Person.

Warnung vor Mann im Raum Bamberg in den sozialen Medien - Polizei äußert sich

Die Nutzer tauschen sich über die Orte aus, an denen sie den Mann in den vergangenen zwei Tagen gesehen haben: Einige berichten von Sichtungen am Laubanger, auf einer Brücke vor Memmelsdorf, in Lichteneiche, in der Bamberger Innenstadt und an weiteren Orten. "Keine Ahnung, was mit dem los ist, er hat einen Sack hinter sich hergezogen und die Hose fast verloren", schreibt eine Userin. "Hab ich, glaub ich, auch gesehen. Da war die Polizei dabei gestanden", sagt ein anderer Nutzer.

Auf Anfrage teilt ein Sprecher der Polizei Bamberg-Land mit, dass Mittwochmittag (28. Juni 2023) gegen 12 Uhr eine Nachricht über eine "komplett hilflose Person zwischen Lichteneiche und Memmelsdorf" bei der Polizeiinspektion eingegangen ist. Dabei handelt es sich wohl um den besagten Mann. Die Streife habe ihn daraufhin in Lichteneiche direkt angetroffen. Er sei "normal gekleidet" gewesen, dass sich auf seinem T-Shirt Blut befunden hätte, kann der Sprecher nicht bestätigen.

Es handelte sich um einen "Anhalter", erklärt der Sprecher der Polizei Bamberg-Land. Zu einer Verhaftung sei es nicht gekommen: "Er ist belehrt worden, wie er sich richtig zu verhalten hat."