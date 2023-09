Bamberg: Kindergarten am Bruderwald fällt Diebstahl zum Opfer

"Verbandszeug und Wechselkleidung": Dreiste Täter beklauen Kinder

"Die Kinder waren entsetzt" - Kiste blieb jahrelang unangetastet

Kiste blieb jahrelang unangetastet Pädagogin empört: "Anscheinend gar keine Werte mehr"

Der Bamberger Kindergarten "Die kleinen Waldschrate" wurden in den vergangenen Tagen Opfer eines besonders dreisten Diebstahls. Die im Bruderwald beheimatete Tagesstätte hat den Verlust einiger wichtiger Gegenstände zu beklagen, die im Zeitraum zwischen Freitag (1. September 2023) und Dienstag (5. September 2023) entwendet wurden.

Bamberger Kindergarten wird dreist bestohlen: "Verbandszeug und Wechselkleidung" weg

"In einer Holzkiste am Waldeingang bewahren wir seit Jahren unseren Bollerwagen und einen Rucksack mit Verbandszeug und Wechselkleidung sowie anderen Dingen auf", schildert Sandra Barlet, Mitglied des Waldkindergartenteams, im Gespräch mit inFranken.de. Als sich die "Waldschrate" am vergangenen Dienstagmorgen (6. September 2023) wie üblich auf den Weg in den Bruderwald machen wollten, sei die Kiste völlig überraschend leer gewesen. In Würzburg wurde eine gutmütige Rentnerin kürzlich ebenfalls Opfer eines Verbrechens, ein dreister Dieb stahl 440 Euro aus ihrem Geldbeutel.

"Die Kinder waren entsetzt, dass ihnen jemand ihre Sachen einfach weggenommen hat. Die Erklärungsversuche unseres Teams haben sich immer wieder im Kreis gedreht, die Kleinen konnten es einfach nicht verstehen", beschreibt Barlet die Situation unmittelbar nach der schockierenden Entdeckung. Die pädagogische Leiterin kann sich die Motivation hinter der Tat nur schwer erklären: "Ich habe keine Idee, wer es war, und was man mit dem Bollerwagen und dem Rucksack vorhaben könnte. Viel Geld kann man mit dem Verkauf jedenfalls nicht machen."

Auch die eigene Nutzung des Bollerwagens könnte sich laut Barlet zumindest in der Umgebung des Bruderwalds als schwierig erweisen, schließlich habe dieser mit vom Kindergarten selbst an den Rädern angebrachten Schrauben und Muttern ein markantes Alleinstellungsmerkmal.

Kiste blieb jahrelang unangetastet - "hat jemand gar keine Werte mehr"

Wenn Barlet an die Täter denkt, kann sie nur mit dem Kopf schütteln: "Ob es jetzt ein dummer Jungenstreich war oder man sich tatsächlich bereichern wollte, da hat jemand gar keine Werte mehr". An die Kiste habe man nun Schlösser montiert, obwohl sie viele Jahre ohne Sicherung unangetastet blieb: "Anscheinend muss das sein", urteilt Sandra Barlet.

Wer Hinweise auf den Täter hat, kann über die Website des Kindergartens mit den "Kleinen Waldschraten" in Kontakt treten.

Unterdessen prügelte sich ein überführter Dieb in Hof an einer Tankstelle mit einem Kunden. Das Landratsamt im Kreis Bamberg weist derweil auf einen anstehenden Probealarm der Feuerwehrsirenen hin. Mehr Nachrichten aus Bamberg und Umgebung findest du auf unserer Lokalseite.