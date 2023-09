Nach einem versuchten Diebstahl an einer Tankstelle in Hof hat der Täter die Angestellte beleidigt und sich mit einem Kunden geschlagen.

Nach Angaben der zuständigen Polizeiinspektion steckte sich der Mann am Sonntag (03. September 2023) gegen 14.35 Uhr ein Mann ein Erotikheft unter sein T-Shirt und verließ die Tankstelle in der Ernst-Reuter-Straße. Eine Angestellte, die den Vorfall beobachtet hatte, lief dem 40-Jährigen hinterher und sprach ihn auf den Diebstahl an. Dieser drehte um und legte die Zeitschrift zurück auf die Ladentheke und beleidigte die Kassiererin. Dabei wurde der Mann von einem Kunden beobachtet, der den Dieb verfolgt, als dieser die Tankstelle verließ. Draußen schlugen sich die Männer dann nach einem Wortgefecht mit Fäusten ins Gesicht und fielen dabei zu Boden. Beide zogen sich dabei Schürfwunden und Prellungen am Kopf zu, so die Polizeiinspektion Hof.

Angestellte beobachtet Dieb an Tankstelle in Hof

Die 40-Jährige erhielt ein Hausverbot und Anzeigen wegen Diebstahl, Körperverletzung und Beleidigung. Sein Kontrahent muss sich ebenfalls wegen Körperverletzung verantworten.

