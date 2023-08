Bamberg: Nachbar bemerkt am Morgen Rauch in Wohnhaus

Am Samstagvormittag (28. August 2023) wurde die Feuerwehr Bamberg gegen 9.30 Uhr wegen einer Rauchentwicklung im Gebäude in die Katharinenstraße gerufen. Ein Nachbar hatte die Gefahr bemerkt, ganz im Gegensatz zum eigentlichen Bewohner der Wohnung, wie im Bericht beschrieben wird.

Feuerwehr muss Türen in Bamberg-Ost öffnen - "Rauchgeruch wahrgenommen"

"Ein Anwohner hörte aus einer Wohnung den Rauchmelder-Alarmton und hatte auch Rauchgeruch wahrgenommen", schreibt die Feuerwehr Bamberg in ihrem Bericht. "Auf Klingeln und Klopfen reagierte niemand, weshalb der Notruf gewählt wurde", heißt es weiter. Die Kameraden hätten die Tür mit einfachen Mitteln öffnen können und eine Person schlafend vorgefunden.

"Auf dem Herd kokelten Essensreste in einem Topf und erzeugten starken Rauch, der auch auf der Straße wahrgenommen werden konnte", so die Feuerwehr. Die Wohnung sei belüftet und der Topf ins Freie verbracht worden. Später am Nachmittag wurde die Feuerwehr Bamberg zu einem ganz ähnlichen Einsatz gerufen, dieses Mal war in einem Studentenwohnheim ein Brand ausgebrochen.

Die Polizei habe die Person zum Vorfall befragt. "Nach rund 15 Minuten war der Einsatz allgemein beendet und die Einsatzbereitschaft der Löschgruppe Ost konnte aufgehoben werden. Weiteres Eingreifen der Kräfte war nicht erforderlich", schließt die Feuerwehr Bamberg ihren Bericht ab. Am selben Tag setzte ein Rohrbruch in Schwarzenbruck einen ganzen Straßenzug unter Wasser. Währenddessen geriet auf der A73 bei Bamberg ein Motor in Brand. In Baunach im Kreis Bamberg fing eine Orgel in der Kirche Feuer und wurde vollständig zerstört.