Am Sonntag (27. August 2023) wurden zahlreiche Feuerwehren zu einem Brand in der St. Oswald Kirche in Baunach (Kreis Bamberg) gerufen. Dabei sollte eine Orgel in Flammen stehen.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte befand sich die Orgel bereits im Vollbrand. Dank des schnellen und gezielten Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Dies verhinderte eine weitere Ausbreitung des Brandes und minimierte potenzielle Wasserschäden.

Technischer Defekt entzündet Orgel - Kirchenschiff voller Rauch

Zu den besonderen Herausforderungen des Einsatzes zählten laut der Feuerwehr die beengte Zufahrt zur Kirche sowie der Rauch, der sich durch das Feuer an der Decke des Kirchenschiffs gesammelt hatte. Für die Belüftung des weiträumigen Kirchensaals kamen der Großraumlüfter der Feuerwehr Hallstadt sowie ein zusätzlicher Lüfter zum Einsatz.

Nach Erkenntnissen der Polizei war ein technischer Defekt der Auslöser für den Brand der Orgel. Insgesamt waren 83 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen (RTW) sowie die Polizei im Einsatz. Nach knapp zweieinhalb Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.