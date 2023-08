Bamberg: Brand in Wohnheim ausgebrochen - Feuerwehr mit schwerem Atemschutz im Einsatz

Wie die Feuerwehr Bamberg mitteilt, wurde sie am Samstagnachmittag (26. August 2023) zu einem Brand in einem Wohnheim in der Hegelstraße gerufen. Die Einsatzkräfte sprechen von einem "erheblichen Sachschaden".

"Am Nachmittag kam es in der Hegelstraße zu einem Zimmerbrand in einem Studentenwohnheim", schreiben die Einsatzkräfte in ihrem Bericht. "Nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, wurden die Kräfte von Ständiger Wache und Löschgruppe Ost alarmiert. Sehr schnell kam die Rückmeldung durch die Führungskräfte, dass im Erdgeschoss eine Verrauchung vorliegt und es sich um ein reales Brandgeschehen handle", heißt es weiter.

Backofen sorgt für Brand in Bamberger Studentenwohnheim - Einsatzkräfte durchsuchen Erdgeschoss nach Bewohnern

Die Brandbekämpfung sei durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz durchgeführt worden. Weitere Kräfte hätten die Belüftungsmaßnahmen vorbereitet und das Geschoss nach anwesenden Bewohnern durchsucht. "Ursächlich war ein in Brand geratener Backofen", heißt es.

Nach rund 30 Minuten sei "Feuer aus!" vermeldet worden. Die Einsatzkräfte sprechen von einem "erheblichen Sachschaden", die betroffene Wohnung bleibe einige Zeit unbewohnbar. Im benachbarten Baunach fing einen Tag später eine Kirchenorgel Feuer, die Feuerwehr reagierte jedoch zum Glück blitzschnell. Personen seien glücklicherweise nicht verletzt worden, die Wohnung sei während des Brandgeschehens leer gewesen: "Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und die Kräfte stellten ihre Einsatzbereitschaft in den Gerätehäusern wieder her", so die Feuerwehr Bamberg.

Während der Einsatzdauer hätten nicht gebundene Kräfte der Löschgruppe Ost die Einsatzbereitschaft im Stadtgebiet aufrechterhalten - denn parallel lief der dritte Tag der Sandkerwa 2023. Zu weiteren Einsätzen sei es in dieser Zeit allerdings nicht gekommen. Bei einem Brand auf der A73 bei Bamberg konnte indes nur der Zufall Schlimmeres verhindern.