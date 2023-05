Im Kreis Bamberg hat es gekracht. Am späten Mittwochnachmittag, dem 4. Mai 2023, ereignete sich auf der B 22 bei Würgau ein schwerer Unfall.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg Land in einer Pressemitteilung mitteilt, handelt es sich um einen Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Die Strecke musste während der Versorgung durch die Rettungskräfte und die anschließenden Räumungsarbeiten voll gesperrt werden.

Zeitweise in Lebensgefahr: Auto erfasst Motorradfahrerin (17) frontal

Ein 20-jähriger junger Mann befuhr mit seinem Auto die B22 von Steinfeld kommend in Fahrtrichtung Würgau. In einer scharfen Linkskurve verlor der junge Fahrzeugführer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende 17-jährige Kradfahrerin wurde vom Auto frontal erfasst und schwer verletzt.

Die junge Frau erlitt schwerste Beinverletzungen, zeitweise bestand Lebensgefahr. Im Klinikum Bamberg konnte ihr Zustand dann aber stabilisiert werden. Der 20-jährige Autofahrer erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.

Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion an die Unfallstelle bestellt, sowie beide Fahrzeuge sichergestellt. Am Unfallauto entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Am Motorrad der 17-Jährigen entstand hingegen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für etwa vier Stunden in beide Richtungen gesperrt.