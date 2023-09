Muldenkipper fährt auf der A73 auf Sattelzug auf und prallt in Mittelschutzplanke Zu einem folgenreichen Auffahrunfall kam es am Mittwochnachmittag (06.09.2023) auf der A73 Nürnberg in Richtung Bamberg. Wegen einer Tagesbaustelle zwischen Strullendorf und Bamberg-Süd war der Verkehr stark verlangsamt. Der Fahrer eines Muldenkippers erkannte die Situation zu spät und fuhr in diesem Bereich auf einen vor ihm fahrenden Gliederzug auf. NEWS5 / Merzbach (NEWS5)

