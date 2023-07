Im Sommer strömen wieder etliche Besucher in Biergärten, um ein herzhaftes Mittagessen zu genießen oder den Abend mit einer guten Brotzeit und einem kühlen Getränk ausklingen zu lassen. Welcher Biergarten dabei das beste Angebot und die schönste Location hat, ist Geschmackssache. Eine Orientierungshilfe liefert nun aber ein neues Ranking, mit dem die zehn beliebtesten Biergärten in ganz Deutschland gekürt wurden. Gleich zweimal ist Franken in der Liste vertreten.

Das renommierte Falstaff-Magazin fragt seine Leser regelmäßig, wo man in Deutschland besonders gut essen kann. Nach Rankings der besten Eisdielen und Sushi-Restaurants wurden nun auch die bundesweiten Biergärten bewertet. Bei der neuen Rangliste, die Falstaff gemeinsam mit dem Getränkehersteller Almdudler erstellt hat, ging es sowohl um den Geschmack des kulinarischen Angebots als auch um den Service. Dass Franken als Bierregion dabei gut abschneidet, sollte eigentlich nicht überraschen. Für den 1. Platz hat es aber leider nicht ganz gereicht.

Die beliebtesten Biergärten in Deutschland: Bamberg und Bayreuth schaffen es in die Top 10

Eine bekannte Traditionsbrauerei aus Oberfranken schaffte es aber zumindest auf Platz 4: Der Spezial-Keller liegt in Bamberg nahe des Oberen Stephansbergs und unterhalb der Sternwarte. Wer den Aufstieg geschafft hat, kann hier nicht nur klassische fränkische Küche, sondern auch einen wunderbaren Blick auf die Stadt mitsamt Dom genießen. Der Storchenkeller in Bayreuth landete knapp dahinter auf Platz 6.: Zum Biergarten, der im Süden der Stadt in der Oberkonnersreuther Straße zu finden ist, gehören auch das Restaurant "Zur Sudpfanne" sowie eine Brasserie.

"Unser Voting der beliebtesten Biergärten Deutschlands zeigt einmal mehr, dass die Kombination aus gutem Bier, exzellentem Essen und einer gemütlichen Atmosphäre einfach unschlagbar ist. Doch nicht nur sind Biergärten wahre Genussoasen, in denen man die Vielfalt der Braukunst sowie regionale Spezialitäten genießen kann, sondern auch ein Zeugnis für die lebendige Bierkultur und gastronomische Vielfalt Deutschlands", sagt Wolfgang Rosam, Herausgeber von Falstaff, das sich selbst als Magazin für kulinarischen Lifestyle beschreibt.

Das sind die beliebtesten Biergärten Deutschlands 2023:

1. Platz: Heimatküche in Rotenhain

in Rotenhain 2. Platz: Liebling in Mühlheim

in Mühlheim 3. Platz: Waldwirtschaft in München

in München 4. Platz: Spezial-Keller in Bamberg

5. Platz: Bayerischer Bahnhof in Leipzig

in Leipzig 6. Platz: Storchenkeller in Bayreuth

7. Platz: Finkenkrug in Duisburg

in Duisburg 8. Platz: Brauereigaststätte zum Stift in Kempten

in Kempten 9. Platz: Stadtwaldhaus in Krefeld

in Krefeld 10. Platz: Herbsthäuschen in Kassel

Für ein anderes Biergarten-Ranking wurde nach dem günstigsten Essen und Bier gefragt: Eine fränkische Stadt schnitt dabei in gleich zwei Kategorien am besten ab. Falls du außerdem wissen möchtest, wo man sich das beste Schnitzel in Franken schmecken lassen kann, solltest du dir das aktuelle Schnitzel-Ranking unserer Nutzer genauer anschauen.

