Das Eigenheim ist nach wie vor die beliebteste Wohnform im Landkreis. So wurden im vergangenen Jahr laut Landesamt für Statistik 523 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt, davon 373 (über 70 Prozent) in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das waren, so hat es das Sparda-Baubarometer 2020 berechnet, 16,2 Prozent mehr als 2018. Fünf Jahre zuvor lag die entsprechende Zahl noch bei etwa 280. Ein Bauboom im Landkreis Bamberg?