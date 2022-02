Die Hexenverfolgung in Bamberg : im 17. Jahrhundert brennen die Scheiterhaufen massenhaft

Am Beispiel Bambergs lassen sich alle Facetten der europäischen Hexenverfolgung um das 17. Jahrhundert betrachten. Die Hauptverantwortlichen waren dabei keine finsteren oder perversen Verbrecher. Sie handelten einst aus Überzeugung und ohne Schuldgefühle. Sie zweifelten nicht daran, dass Menschen mit dem Teufel im Bunde stehen und waren bereit, in die Abwehrschlacht gegen dunkle Mächte zu ziehen. Dabei war ihnen jedes Mittel recht - schließlich galt Hexerei als Ausnahmeverbrechen, bei dem die Anwendung von Notstandsgesetzen angebracht erschien. Um Geständnisse zu erpressen und neue Besagungen zu erzwingen, wurde in Bamberg einst hemmungslos gefoltert. Beschuldigte hatten kein Recht auf Verteidigung, das Todesurteil war ihnen zumeist sicher. Wer in den Genuss einer Begnadigung kommt, wurde schließlich vor dem Verbrennen geköpft. Um die Geschichte einer scheinbar vergessenen Epoche Bambergs aufleben zu lassen, haben wir hier ein paar Buchempfehlungen zusammengetragen.

Die Hexenverfolgung in Bamberg: Kompaktes Wissen von der Entstehung bis zur Beendigung

Im 17. Jahrhundert loderten in Bamberg die Scheiterhaufen. Franken war ein Kernland der europäischen Hexenverfolgungen und die Prozesse im Hochstift Bamberg 1595 bis 1630 gehörten bereits für die Zeitgenossen zu den spektakulärsten Ereignissen dieser Art überhaupt. Aufgrund eines umfangreichen Quellenstudiums gelang es der Autorin Britta Gehm erstmals, die Ursachen und den Verlauf der Ereignisse anschaulich und detailgetreu im Format eines Taschenbuches darzustellen.

Neben dem Schicksal einzelner betroffenen Personen und Familien werden dabei auch machtpolitische und finanzielle Aspekte der Prozessführung aufgezeigt. Auch die Einflüsse des politischen und religiösen Umfeldes zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges werden informativ und unterhaltsam beleuchtet. Darüber hinaus ist das Buch ein überaus wertvoller Beitrag zur Geschichte der Hexenverfolgungen, da sie die Hintergründe, die zu den Verfolgungen geführt haben, darlegt und auch die in Bamberg selbst vorliegenden geistigen Strömungen aufzeigt.

Im Buch werden die Schicksale vieler Menschen aus dem 17. Jahrhundert detailreich beschrieben, so auch die Geschichte der Kanzlerfamilie Haan aus Bamberg und die Hinrichtung der Frau Dorothea Fock. Ein finsterer und fesselnder Einblick in die Zeit der Bamberger Hexenverfolgung.

Purpurmond: Der historische Zeitreiseroman für Jugendliche

Faktenbasierendes Wissen zur Hexenverfolgung in Bamberg leistet auch ein Roman aus dem Jahr 2012. "Purpurmond" ist ein Jugendroman, der von der gebürtigen Bambergerin Heike Eva Schmidt geschrieben wurde. Das Buch spiegelt eine fesselnde Zeitreise wider, welche von der Autorin durch einen sprachlich einfach gehaltenen Stil nicht nur Jugendliche begeistert. Laut Rezensionen sei der Roman packend, fesselnd und spannend geschrieben.

Der Zeitreiseroman befindet sich im Banne der einstigen Hexenverbrennung und erzählt die Geschichte von Cat, welche einen Halsreif findet und diesen neugierig umlegt. Dumm nur, dass das Schmuckstück mit einem Fluch belegt ist und sie geradewegs in die Vergangenheit befördert.

Zu allem Überfluss lässt sich der Kupferreif auch nicht mehr von ihrem Hals entfernen, sodass das Abenteuer ihren Lauf nimmt.

Die Seelen im Feuer: Ein historisches Film-Drama zu den Bamberger Hexenprozessen

Dass es auch richtig finstere Zeiten gegeben hat, in der die Aufklärung noch meilenweit entfernt lag und Kirche und Religion den Ton angaben, verdeutlicht eindrucksvoll das historische Drama "Die Seelen im Feuer". Im Fokus stehen hier die sogenannten Bamberger Hexenprozesse, welche zwischen 1612 und 1632 stattfanden und für mehrere hundert Menschen den Tod auf dem Scheiterhaufen bedeuteten.

Dabei geht es auch um heute noch hochaktuelle Themen wie Recht und Gerechtigkeit, Macht und Machtmissbrauch und um Zivilcourage. In dem historischen Drama gibt es außerdem eine Besetzung mit vielen Top-Stars des deutschen Filmensembles wie Axel Milberg, Richy Müller, Mark Waschke oder Silke Bodenbender. Für die Fans von Streifen wie "Die Wanderhure" oder "Die Päpstin" ein echter Must-See.

Die Stadt Bamberg lässt die Erinnerungskultur in Form von Stadtführungen aufleben und greifbar machen. Unter dem Deckmantel "Feuertod und Hexenkammer" können Führungszeiten und weitere Informationen hier nachgelesen werden. Auch das Denkmal am Schloss Geyerswörth erinnert an die Opfer der mittelalterlichen Hexenjagden in Bamberg. Viele Einheimische und Touristen bewerten die Auseinandersetzung der Stadt mit ihrer Vergangenheit positiv und sehen gleichzeitig eine Bedeutung für die Gegenwart. Die Skulptur selbst soll nicht nur an die blutige Vergangenheit erinnern, sondern auch ein generelles Zeichen gegen Intoleranz und Totalitarismus darstellen.

Zahlreiche Sagen und Legenden werden von Generation zu Generation weitergetragen. Auch in Bamberg gibt es zahlreiche geheimnisvolle Orte, über die man sich schaurige Geschichten erzählt.