"Letzte Generation" protestiert am Bamberger Reiter

protestiert am Sprecher des Erzbistums äußert sich zur Frage nach Schäden

äußert sich zur Personalien aufgenommen - Polizei erklärt Ermittlungen

Am Donnerstag (2. März 2023) wurde der Bamberger Dom Schauplatz einer Protest-Aktion der "Letzten Generation". "Die Gruppe schob symbolisch den Bamberger Reiter - das weltberühmte Wahrzeichen der Domstadt - an, um die öffentliche Debatte zur unzureichenden Klimapolitik voranzubringen", heißt es in einer Pressemitteilung des Klimaaktivisten-Bündnisses vom selbigen Tag. Welche Konsequenzen drohen den Aktivisten jetzt?

"Im Minimum" Hausfriedensbruch - welche Strafen können auf Bamberger-Dom-Protest folgen?

Den Aktivisten gelang es, sich mit einer Leiter dem berühmten Bamberger Reiter zu nähern, ihm eine rote Augenbinde anzulegen sowie ein auch in Lützerath verwendetes gelbes Kreuz als Symbol für den "Tag X" und Plakate anzubringen. Wie der Pressesprecher des Erzbistums Bamberg Harry Luck inFranken.de erklärt, bestehe kein Einlass an den Türen des Doms, sondern das Sicherheitspersonal befinde sich im Innenraum. Die Aktivisten seien dort den Anweisungen des Personals, aufzuhören, nicht nachgekommen. "Daraufhin wurde die Polizei verständigt."

Diese habe die Personalien der Personen aufgenommen. Aktuelle werde von Fachleuten geprüft, ob am Bamberger Reiter durch die Aktion Schaden entstanden ist.

Die Erkenntnisse wirkten sich auch auf die Strafen aus, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. "Im Minimum" handele es sich um Hausfriedensbruch. "Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg, welche Straftaten noch erfüllt sind", führt er weiter aus. Bei absichtlich entstandenem Schaden komme Sachbeschädigung als Straftat hinzu. Wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens gebe es dazu aber aktuell keine Informationen.