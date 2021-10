Bamberg vor 1 Stunde

Unbekannter schlägt 25-Jährigen am Hauptbahnhof zu Boden und tritt ihm mehrfach gegen den Kopf

Am Donnerstag wurde am Hauptbahnhof Bamberg ein Mann während eines Streits von einem bislang unbekannten Täter niedergeschlagen und getreten. Beim Eintreffen der Polizei griff er dann die Polizeibeamten an.