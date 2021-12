Bamberg: Yorma's-Filiale im Bahnhof eröffnet

Eröffnung lief "genau wie wir uns das vorgestellt haben"

Öffnungszeiten und Sortiment: Das bietet der neue Yorma's an

Nach langer Wartezeit ist es nun so weit - seit dem 7. Dezember 2021 hat die neue Yorma's-Filiale im Bamberger Bahnhof in der Ludwigstraße 6 geöffnet. Der Eröffnungstermin wurde in der Vergangenheit mehrfach nach hinten verlegt, zuletzt wegen der Brandschutzregelungen der Deutschen Bahn.

Bamberg: "Für jeden etwas dabei" - damit lockt Yorma's im Bahnhof

"Die Eröffnung lief gut, genau wie wir uns das vorgestellt haben", erklärt Pressesprecherin Tamara Eberl gegenüber inFranken.de. "Wir sind sehr zufrieden, jetzt auch eine Filiale in Bamberg zu haben."

Im von Yorma's angebotenen Sortiment sei "für jeden etwas dabei", so Eberl. Das Angebot umfasst demnach "belegte Baguettes, frische Backwaren, selbst gemachte und frische Obstbecher und Salate und Würstl, Leberkäse und Pizzazungen". Auch kalte und warme Getränke sowie Süßigkeiten gebe es dort zu kaufen.

Bereits im Oktober erklärte Eberl, dass die Öffnungszeiten des Ladens variieren können. "Wir schauen dann immer vor Ort, wann es sich lohnt aufzumachen und wie lange." Das orientiere sich maßgeblich auch an den Zugverbindungen, sagte sie. Für die Filiale in Bamberg gelten vorerst folgende Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 5.30 Uhr - 19 Uhr

Freitag: 5.30 Uhr - 19.30 Uhr

Samstag: 7 Uhr - 19 Uhr

Sonntag: 9 Uhr - 19 Uhr

