Bereits seit August ist bekannt, dass anstelle einer Bäckerei ein Yorma's-Laden im Bahnhof in Bamberg eröffnen soll. Eigentlich sollte das bereits im Oktober passieren - doch die Eröffnung verzögert sich. "Laut der Deutschen Bahn soll bezüglich des Brandschutzes im November alles fertig und genehmigt sein", stellt Pressesprecherin Tamara Eberl im Gespräch mit inFranken.de in Aussicht.

Neueröffnung im Bahnhof Bamberg: Yorma's kann innerhalb weniger Tage öffnen

Sobald das Okay vonseiten der Deutschen Bahn käme, könne man innerhalb weniger Tage den Laden öffnen. "Wir müssen dann nur noch Waren bestellen und die Bar einräumen. Das dauert etwa zwei bis drei Tage", erklärt Eberl. In Sachen Technik und Einrichtung sei bereits alles fertiggestellt.

Ein besonderes Eröffnungsangebot sei nicht geplant. Aber bei Eröffnungen neuer Standorte bekämen Kundinnen und Kunden immer "kleine Samples" dazu. "Das sind dann zum Beispiel Mentos oder ein Snickers", so Eberl. "Wir hoffen, dass wir ab November endlich für euch da sein können."

Am Eck im Bamberger Bahnhof gibt es neben warmem und kaltem Essen dann auch "einen kleinen Kiosk". Gegenüber des Blumenladens im Bamberger Bahnhof wird Yorma's täglich geöffnet haben. "365 Tage im Jahr sind wir da", erklärt Eberl.

Yorma's: Das verkauft der neue Laden im Bamberger Bahnhof

Die Öffnungszeiten stehen noch nicht genau fest. "Meistens pendelt sich das irgendwo zwischen 5 Uhr und 24 Uhr ein", wie es zum Beispiel in München der Fall ist. "Wir schauen dann immer vor Ort, wann es sich lohnt aufzumachen und wie lange." Das orientiere sich maßgeblich auch an den Zugverbindungen. "Und dann sehen wir, ob zum Beispiel abends noch ein sehr großer Andrang ist, dann schauen wir, dass wir da länger geöffnet haben." In ganz Deutschland gibt es 62 Yorma's-Läden, "meist an Bahnhöfen und Verkehrsknotenpunkten."

Insgesamt gibt es in Franken dann zwölf Yorma's-Standorte:

Ansbach

Aschaffenburg

Bamberg

Bayreuth

Coburg

Erlangen

Hof

Nürnberg Königstorpassage 1

Nürnberg Königstorpassage 2

Nürnberg Osthalle

Nürnberg Westhalle

Würzburg

"Wir haben eigentlich alles", sagt Eberl: von Kaffee und Cappuccino über Baguettes und Sandwiches, Salate oder Obstbecher bis hin zu Currywurst, Bratwurst oder Pizzazungen. Auch kalte Getränke wie Wasser, Cola oder Bier hat der Laden im Angebot. Zusätzlich gibt es Regale mit Handelswaren wie Süßigkeiten, Kaugummis oder Ähnlichem. "Außerdem führen wir auch Zigaretten", so die Pressesprecherin. Sobald die letzten Prüfungen, "vor allem wegen Brandschutz", vollzogen sind, wird der Laden im Bahnhof dann "hoffentlich im Herbst" eröffnen.

