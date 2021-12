Bamberg: Domino's Pizza kündigt Filialeröffnung an

Wegen Mietproblemen: Standort in Luitpoldstraße im September 2020 geschlossen

Nach über einem Jahr: Neue Domino's Pizza -Filiale soll am Heinrichsdamm aufmachen

In Bamberg gibt es bereits in wenigen Tagen wieder eine Domino's Pizza-Filiale. Das hat die Fast-Food-Kette jetzt überraschend angekündigt. Über ein Jahr lang mussten Bamberger Fans von "Salami Supreme" & Co auf ihre italienischen Teigfladen verzichten - diese Zeit wird in Kürze vorbei sein. inFranken.de berichtet, was ihr zum neuen Domino's Pizza-Standort in Bamberg wissen müsst - und verrät auch Details.

Entscheidender Hinweis von Domino's Pizza: Fans mussten über ein Jahr warten

Es begann vor einigen Tagen mit einem kleinen, aber entscheidender Hinweis auf ein "Opening" auf der Facebook-Seite der Domino's Pizza-Filiale Bamberg, die im September 2020 geschlossen wurde. Damals hatte sich nach Unternehmensangaben einer Sprecherin gegenüber inFranken.de der Franchise-Partner, der den Domino's-"Store" Bamberg betrieb, aus dem Geschäft zurückgezogen.

Zeitgleich sei der Mietvertrag für die Räumlichkeiten ausgelaufen. "Da der Vermieter nicht mehr an Gastronomiebetriebe vermieten möchte, konnten wir das Mietverhältnis leider nicht fortführen", hieß es nach der Schließung.

Danach habe das Unternehmen "händeringend" nach einem neuen Standort gesucht. "Wir sind hier für jeden Hinweis dankbar", berichtete eine Sprecherin im Juli 2021. Das war nun letztlich erfolgreich, wie Constantin Vlachos, der in Erlangen eine Domino's-Filiale betreibt und auch der angestellte Betriebsleiter in der ehemaligen Bamberger Filiale war, erklärt. "Corona-bedingt hatten wir durch die harten Einschränkungen Schwierigkeiten und der Mietvertrag war auch ausgelaufen", so Vlachos. Nun fange man neu an, er sei in Bamberg künftig als selbstständiger Unternehmer und Domino's-Franchisepartner aktiv.

Neue Domino's-Filiale in Bamberg öffnet in wenigen Tagen - Kette sucht noch Personal

Die Neueröffnung findet bereits am Dienstag kommende Woche, 14. Dezember 2021, statt, wie Vlachos gegenüber inFranken.de bestätigt. Die Adresse der bekannten Pizza-Kette befindet sich am Heinrichsdamm 1 in unmittelbarer Nähe zur Kettenbrücke. Hier wird bereits kräftig gewerkelt, wie ein kurzer Vor-Ort-Besuch am Mittwoch, 8. Dezember 2021, zeigt. "Die Grundstruktur steht, wir sind fast startklar", so Vlachos. In der Filiale seien bis zu zehn Sitzplätze vorhanden, diese aber aufgrund der aktuellen Corona-Lage noch gesperrt.

Auch mit dem Lieferdienst wolle man schnellstmöglich beginnen, suche aktuell aber noch Personal, darunter auch "Auslieferungsfahrer, die mit dem E-Bike unterwegs sind". Auf Facebook sucht der Franchisenehmer auch Pizzabäcker und -Bäckerinnen, um im Bamberger Domino's künftig die Pizzahungrigen zufriedenzustellen. "Wir suchen ab sofort Pizza-Bäcker/in (m/w/d) in Bamberg. Der ideale Job, egal ob Vollzeit, Teilzeit/Werk-Studenten und diejenigen, die sich gerne noch etwas dazuverdienen wollen", heißt es in dem Post.

Die Aufgaben: Neben Teigzubereitung, dem Vorbereiten der Zutaten und dem "Pizzabelegen nach Dominos Rezepturen" sollten sich die Produzierenden von Klassikern wie dem "Dutchman" auch an die Hygienevorschriften halten und telefonische Bestellungen in Bamberg entgegennehmen, heißt es. Auch ein Eröffnungsangebot werde es geben. "Drei Pizzen zum Preis von zwei, wobei die günstigste gratis ist", so Vlachos, bei Abholung gelte "2 für 1". Die Öffnungszeiten seien Montag bis Sonntag von 11 bis 23 Uhr.

