Bamberg: Wilde-Rose-Keller öffnet nach Unwetter wieder - mit einer Einschränkung

Am Wochenende wütete ein Unwetter in Bamberg und traf auch den Wilde-Rose-Keller massiv. Eine etwa 20 Meter hohe Buche auf dem Gelände kippte am Samstag (15. Juli 2023) auf das Wohnhaus von Inhaber Tobias Konrad. Weil der Baum auch Wege blockiert habe, informierte das Team am Sonntagmorgen (16. Juli 2023) seine Gäste, dass der Betrieb für die Aufräumarbeiten einen Tag lang pausiert.

Im Gespräch mit inFranken.de teilt Konrad mit, dass letztlich drei Bäume dem Unwetter zum Opfer gefallen seien. Der Keller ist ab heute (17. Juli 2023) wieder geöffnet, doch zur Sicherheit sei ein Bereich noch gesperrt, so der Gastronom.

Wilde-Rose-Keller kann nach Unwetter "wieder durchstarten" - Experten kontrollierten Bäume

Als "vorbildlich" hatte die Feuerwehr Bamberg das Verhalten der Betreiber bezeichnet, die am Samstag vorausschauend den Keller geräumt hatten, bevor ein Mensch hätte zu Schaden kommen können. Konrad schätzt das Alter der Buche auf 80 bis 100 Jahre. "Von außen gesehen war sie intakt, sie hatte eine gesunde Baumkrone", beschreibt er ihren Zustand. Doch die Wurzelfäulnis und ihre frei stehende Position sei das Problem gewesen, zumal Buchen Flachwurzler seien. Daneben habe ein weiterer gespaltener Baum gefällt werden müssen und auch eine Kiefer sei von der Buche getroffen worden.

Im Zuge der Aufräumarbeiten hätten Experten die restlichen Bäume kontrolliert, was auch regelmäßig stattfinde, betont Konrad. "Mit der Klimaerwärmung werden wir häufiger das Problem haben, dass Bäume absterben. Deswegen muss man sie regelmäßig kontrollieren." In jedem Fall könne das Team der Wilde-Rose-Keller ab heute, 16 Uhr, "wieder durchstarten", wie es auf Facebook heißt. "Wir schließen aber sicherheitshalber noch den Parkplatz, weil sich ein paar Ziegel auf einer Scheune dort verzogen haben und das Dachdecker-Unternehmen erst morgen kommt", informiert der Gastronom inFranken.de.

Der Vorfall am Wochenende löste große Anteilnahme im Netz aus. "Das Wichtigste ist, dass euch nichts passiert ist" und "Schade um den Baum, gut, dass euch und euren Gästen nix passiert ist", ist beispielsweise auf Facebook zu lesen. Tobias Konrad zeigt sich am Schluss zudem froh, dass nur eine Bank der Bierzeltgarnituren beschädigt und der Schaden an seinem Haus "überschaubar" sei. Weitere aktuelle Nachrichten aus Bamberg findest du auf unserer Übersichtsseite.