Eine Betrügerin ergaunerte in der vergangenen Woche in der Bamberger Innenstadt in zwei Fällen Bargeld, indem sie einem 82-jährigen Mann und einer 53-jährigen Frau eine vermeintliche Notlage vortäuschte. Die Kriminelle erbeutete somit gleich zweimal einen vierstelligen Geldbetrag.

Die unbekannte Dame sprach am vergangenen Mittwoch (06.10.21) den 82-jährigen Rentner aus Bamberg in der Fußgängerzone an und gab vor, in einer finanziellen Notlage zu stecken und ihre Wohnungsmiete nicht bezahlen zu können. Der hilfsbereite 82-Jährige ließ sich darauf ein und übergab der Frau Bargeld, welches er zuvor bei einer Bank abhob.

Bamberg: Warnung vor Trickbetrügerin - Frau ergaunert zweimal vierstelligen Geldbetrag

In einem weiteren Fall am vergangenen Freitag (08.10.2021) schaffte es die Tatverdächtige am Grünen Markt von einer 53-Jährigen mit der gleichen Masche Bargeld zu erlangen. In beiden Fällen erhielt die Betrügerin Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.

Die unbekannte Dame wird wie folgt beschrieben:

• zirka 30 bis 35 Jahre alt

• etwa 165 Zentimeter groß

• hellblonde, lange und vermutlich gefärbte Haare

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bamberg unter folgender Telefonnummer in Verbindung zu setzen: 0951/9129-491.

Oberfränkische Polizei warnt vor dem betrügerischen Vorgehen:

• Geben Sie keine Details zu ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

• Wenn Sie Zweifel haben, sprechen Sie mit Ihren Familienangehörigen oder informieren Sie die Polizei.

• In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110.