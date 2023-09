Bamberg: Viele Wahlplakate übel zugerichtet - "rote Linie überschritten"

Plakat-Vandalismus in Bamberg: Am Sonntag (8. Oktober 2023) findet in Bayern die Landtagswahl statt. In unserem Überblick siehst du, welche Kandidaten neben Markus Söder (CSU) noch zur Wahl stehen. Auch in Bambergs Straßen hängen nun wieder die Konterfeis der Politiker und Politikerinnen. Unter anderem von Ursula Sowa (Grüne), die kürzlich einen schmerzhaften Treppensturz erlitten hat.

Auch mindestens ein Wahlplakat von ihr ist lädiert. Jemand hat es in der Mittelstraße zerrissen. Noch drastischer sind aber die Beschädigungen an den Plakaten von Eva Jutzler (SPD). "Das ist bei uns die rote Linie, die nicht überschritten werden sollte", sagt die Geschäftsstellenleitung des SPD-Büros Bamberg, Cornelia Daig-Kastura, im Gespräch mit inFranken.de.

Hitlerbärte und NSDAP-Schmierereien: Bamberger Wahlplakate verunstaltet - SPD erstattet Anzeige

In der Luitpoldstraße und auf der Kettenbrücke ist sie mit Hitlerbart zu sehen, wie inFranken.de am Donnerstag (7. September 2023) dokumentierte. Auf einem der beiden Plakate steht zusätzlich "AfD or NSDAP". "Wenn das passiert, erstatten wir Anzeige gegen Unbekannt", so Daig-Kastura. Das habe man bereits getan. Intern informiere sich die Gruppe gegenseitig über Sichtungen und entscheide dann über die weiteren Schritte.

Im Vorfeld jeder bevorstehenden Wahl rechne der Ortsverband schon mit Vandalismus. "Schmierereien und Beschädigungen sind in den vergangenen Jahren leider immer wieder vorgekommen. Wenn wir das merken, hängen wir die Plakate ab", führt sie fort. Der Verantwortliche aus dem Verein kümmere sich dann um Ersatz. Neue Plakate seien dafür in Auftrag gegeben worden. Das Anbringen bedeute natürlich Kosten- und Personalaufwand. Wie viele Plakate die Parteien anbringen, hänge vom jeweiligen Budget ab, informiert die Geschäftsstellenleitung.

Auch die Grünen haben nicht nur zerrissene Plakate zu verbuchen. Gegenüber von Eva Jutzler auf der Kettenbrücke sah inFranken.de am Donnerstag (7. September 2023) ein Plakat mit dem diesjährigen Slogan "Wähl Kindern eine Zukunft". Hier sind Wörter durchgestrichen, stattdessen ist "nein, Mörder, scheiß Grüne und AfD" zu lesen.

Wahlhelfer beleidigt und beklaut: Polizei berichtet von üblen Szenen in der Nacht

Der Grüne Direktkandidat für den Landtag Tim-Luca Rosenheimer sagt im Gespräch mit inFranken.de: "Wir beobachten das ganz akut. Leider sind sehr viele unserer Wahlplakate im Stadtgebiet und Landkreis betroffen." Nach zwei Tagen sei bereits ein Großteil beschädigt gewesen. Dies stelle einen "erheblichen Mehraufwand" und einen "großen Sachschaden" dar. Ein Plakat koste vier bis sieben Euro. "Ich finde es sehr, sehr schade, dass das so in unserer Demokratie passiert. Wir finden es gar nicht witzig, weil es kein Kavaliersdelikt, sondern eine heftige Sachbeschädigung ist." Rosenheimer könne beachten, dass die Fälle im Vergleich zur Vergangenheit "noch einmal mehr geworden" seien.

Die Stadt Bamberg verwies bei diesem Thema auf die Polizei. Das Polizeipräsidium Oberfranken berichtete der Redaktion daraufhin über Unbekannte, die in der Nacht auf Sonntag (27. August 2023) Wahlhelfer und Wahlhelferinnen beim Anbringen der Plakate als "Kriegstreiber" und "Arschlöcher" beleidigten. Anschließend nahmen sie Wahlplakate von einem Lastenwagen und wollten flüchten. Einer der Täter nahm einem 24-jährigen Wahlhelfer zusätzlich ein Plakat aus der Hand. Nachdem er den Flüchtenden hinterher gerufen hatte, dass die Polizei bereits verständigt sei, ließen die Unbekannten demnach die Plakate fallen und setzten ihre Flucht fort.

Auch in anderen Städten Oberfrankens ist es zu Plakatbeschädigungen gekommen. Das Polizeipräsidium Oberfranken informierte über Vorfälle in Höchstadt im Fichtelgebirge, Coburg, Kulmbach und Bayreuth in der Nacht auf Dienstag (5. September 2023). In Kulmbach etwa versahen unbekannte Täter mehrere Wahlplakate unter anderem mit Hakenkreuzen. Weitere Nachrichten aus Bamberg findest du in unserem Lokalressort.