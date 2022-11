Die Polizei hat am Samstag (12. November 2022) einen Zeugenaufruf gestartet. Dabei geht es um einen Vorfall, der der Polizei erst jetzt bekannt wurde, berichtet sie in einer Pressemitteilung. Er spielte sich am Dienstag (26. Juli 2022) in Bamberg ab.

Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 54-jährige Radfahrerin auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg in der Katzheimerstraße hin zur Starkenfeldstraße. Kurz danach wurde sie attackiert.

Radfahrerin in Bamberg geschlagen: So sieht der Täter aus

Der Radfahrerin kam ein circa sechsjähriges Mädchen mit einem Kleinkind auf dem Arm entgegen. Dahinter lief ein Mann mit schwarzer Handwerkerhose, Brille, rundlichem Gesicht und schütterem Haar.

Plötzlich schlug dieser Mann der Radfahrerin gegen den Oberarm, sodass ihr ein schmerzvolles Hämatom zugefügt wurde. Der Mann schrie die Radfahrerin an, dass sie nicht noch einmal auf seine Kinder zufahren dürfe.

Nun sucht die Polizei Zeugen der Attacke in Bamberg: Hinweise auf den aggressiven Mann, der wohl im Bereich des Malerviertels wohnen dürfte, nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951 9129 210 entgegen.