Wegen Tiefbauarbeiten zum Ausbau des Fernwärmenetzes der Stadtwerke Bamberg in zwei Bauabschnitten ist die Pödeldorfer Straße zwischen Hausummer 79 und 97 ab Montag, 12. Juni 2023, bis voraussichtlich 28. August 2023 stark eingeschränkt. Wie die Stadt Bamberg erklärt, kommt es so stadtauswärts in den beiden Bauabschnitten nacheinander zur Einrichtung einer Einbahnstraße ab dem Standort der Bereitschaftspolizei bis kurz vor Einmündung Kopernikusstraße.

Die Umleitung verläuft über Berliner Ring, Starkenfeldstraße und Hartmannstraße.

Der Rad- und Fußverkehr kann die Maßnahme passieren. Die Zufahrt zum Einkaufszentrum in der Pödeldorfer Straße ist während der gesamten Baumaßnahme jederzeit gewährleistet.

Von der Einbahnstraßeneinrichtung sind auch die Busse der Linien 902 und 935 betroffen. Sie werden über die Starkenfeldstraße umgeleitet.

Die Haltestelle „Wörthstr.“ kann stadteinwärts nicht bedient werden, ersatzweise wird die Haltestelle „Malerviertel“ stadteinwärts zu den gleichen Abfahrtszeiten bedient.