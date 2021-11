Bamberg: Corona-Katastrophenstab einberufen

Stadt und Landkreis Bamberg wollen Bundeswehr zu Hilfe holen

"10-Punkte-Katalog" soll Krankenhäuser und Gesundheitsamt entlasten

Diese Maßnahmen sollen bei der Bewältigung helfen

Das Landratsamt Bamberg hat am Donnerstag den Katastrophenstab wegen der dramatischen Corona-Situation einberufen. Am Vortag hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erneut den Katastrophenfall im Freistaat ausgerufen, um nach eigener Aussage insbesondere die Kliniksituation besser koordinieren zu können. Am Donnerstagmittag (11. November 2021) gibt es eine Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. inFranken.de ist live dabei.

Update vom 11.11.2021, 12.57 Uhr: Vierte Corona-Welle trifft Kliniken im Raum Bamberg "mit voller Wucht"

Der ärztliche Leiter der Krankenhaus-Koordination Bamberg-Forchheim, Professor Michael Sackmann, hätte nicht gedacht, dass die "Infektionen so schnell ansteigen". Die Belegung der Betten durch Corona-Patienten und Patientinnen sei "kaum tragbar". Fulda sei nur eines von mehreren Beispielen für Verlegungen in den vergangenen Tagen. Eine beatmete Person zu transportieren, sei keine einfache Sache, sondern "höchst bedrohlich". Die vierte Welle treffe "mit voller Wucht" auf Kliniken an Belastungsgrenzen.

Es sei "unverständlich", dass Leute sich immer noch nicht impfen lassen würden. Die Kliniken "leiden jetzt unter dieser Vorgehensweise", so Sackmann.

Update vom 11.11.2021, 12.52 Uhr: "Infektionsgeschehen ist längst außer Kontrolle geraten"

"Die Lage ist nicht nur ernst, sondern alarmierend. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist noch nicht so ausgeprägt, wie sie sein sollte", sagt Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) bei einer Pressekonferenz am Donnerstagmittag (11. November 2021)

"Das Infektionsgeschehen ist längst außer Kontrolle geraten. Die Neuinfektionen sind so hoch wie noch nie in der Pandemie. Das ist sehr besorgniserregend und beängstigend", ergänzt der stellvertretende Landrat Bruno Kellner. Es seien sogar Verlegungen von Corona-Kranken nach Fulda nötig gewesen, die Krankenhäuser in der Region hätten einen "Hilfeaufruf gesandt, der nicht zu überhören war".

Erstmeldung vom 11.11.2021: Bamberg ruft Bundeswehr zu Hilfe - 10-Punkte-Plan gegen Corona-Drama

Der gemeinsame Katastrophenstab von Stadt und Landkreis Bamberg werde am Donnerstag um 12 Uhr zusammenkommen, erklärt der Sprecher des Landratsamts Bamberg, Frank Förtsch, gegenüber inFranken.de. Mit dabei seien unter anderem Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD), der ärztliche Leiter des Stabs, Professor Michael Sackmann, Vertreter von Sozialstiftung Bamberg sowie der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises.

"Es geht im Wesentlichen darum, die Krankenhausbetten-Situation zu bewältigen", erklärt Förtsch. Dabei werde ein 10-Punkte-Katalog abgestimmt, "der besagt, wie wir den Herausforderungen in den Kliniken begegnen wollen". Konkret gehe es "um die Schaffung zusätzlicher Intensivbetten, darum, die Testkapazitäten zu erhöhen und auch die Impfkapazitäten".

Außerdem würde aus den Geschäftsbereichen des Landratsamts Personal abgezogen, um das Gesundheitsamt "insbesondere bei den Anfragen zu Corona-Kontakten und weiterem" zu unterstützen, so der Sprecher. Doch dies reiche alleine nicht: "Wir haben bereits bei der Bundeswehr, aber auch bei der Polizei Anfragen zur Unterstützung gestellt", sagt Förtsch. Um 12.30 Uhr sollen die Ergebnisse detailliert vorgestellt werden.

Katastrophenfall: Gesundheitsamt kann Infizierte nicht mehr sofort kontaktieren

Eine "täglich dreistellige Zahl von Neuinfektionen" führe dazu, dass "der Fachbereich Gesundheitswesen die Betroffenen trotz zusätzlicher Kräfte nicht sofort kontaktieren kann", heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Um eine möglichst schnelle Kontaktaufnahme zu ermöglichen, sollte einiges beachtet werden, schreibt das Landratsamt.

"Liegt Ihnen ein positives PCR-Testergebnis vor, dann müssen Sie sich sofort in Quarantäne begeben", so das Amt. Das Gesundheitsamt werde vom Labor über dieses Testergebnis informiert und spreche die Betroffenen direkt an. "Bitte vermeiden Sie telefonische Rückfragen, weil dies die Arbeit der Kontaktermittler zusätzlich verzögert", appelliert die Behörde.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert, alle neuen Infos zur aktuellen Corona-Lage in Bamberg gibt es bei inFranken.de.