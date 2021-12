Bamberg: Stadtrat Klaus Stieringer nach TV-Beitrag massiv in der Kritik

nach TV-Beitrag SPD-Fraktionsvorsitzender irritierte mit Äußerung zu Fake-Accounts

"Aussage war falsch und unüberlegt": Stieringer entschuldigt sich

Stieringer entschuldigt sich Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (SPD) fordert trotzdem Rücktritt

Klaus Stieringer, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion Bamberg, hat mit einer umstrittenen Äußerung zu sogenannten Fake-Accounts in einem TV-Beitrag mächtig für Wirbel gesorgt. Obwohl sich Stieringer inzwischen für seine Aussage entschuldigt hat, reißt die Kritik an seiner Person - auch parteiintern - nicht ab. Der Bamberger Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (SPD) hat Stieringer nun zum Rücktritt aus dem Bamberger Stadtrat aufgerufen. Das berichtet der Fränkische Tag (Plus-Angebot). Demnach strebt die SPD womöglich obendrein ein Parteiausschlussverfahren an.

"Quer": Bamberger SPD-Fraktionsvorsitzender irritiert mit Äußerung zu Fake-Accounts

Den Stein ins Rollen brachte Stieringer mit einem Aufsehen erregenden Statement in der BR-Sendung "Quer" am vergangenen Donnerstag (9. Dezember 2021). In einem Bericht des Fernsehmagazins äußerte sich der SPD-Stadtrat positiv zu mutmaßlichen Fake-Accounts auf der lokalen Medienseite "Bamberg Facts". Sein Argument: "Fake-Accounts geben ja dem Menschen erst mal die Möglichkeit, auch anonym unter dem Schutz der Persönlichkeitsrechte auch in den sozialen Netzwerken zu bewegen", sagte Stieringer. "Das finde ich okay.“

Der Bamberger Kabarettist Florian Herrnleben sieht eine enge Verbindung zwischen "Bamberg Facts" und Stieringer. Letzterer stand mit seinem Namen dem BR-Bericht zufolge früher sogar selbst im Impressum. Laut "Quer" schrieben bestimmte Nutzer auf der "Bamberg Facts"-Facebook-Seite "erstaunlich oft" positiv über Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) - und negativ über den Fränkischen Tag. Das Onlineportal diskreditiere die Zeitung immer wieder, so Quer.

"Immer wenn wir kritische Berichte hatten, haben wir eine Watsche auf 'Bamberg Facts' bekommen", monierte Michael Wehner, Chefreporter beim Fränkischen Tag. "Aber irgendwann ist das auch nicht mehr lustig, wenn man sieht, was dahintersteht." Wehner spricht von "Propaganda" und "Einschüchterung". Nach Herrnlebens Einschätzung handelt es sich bei den Facebook-Kommentatoren um Profile erfundener Personen. "Das sind Fake-Accounts. Punkt", sagte der Kabarettist dem BR. Stieringer indes erklärte, dass ihm viele der Nutzer bekannt seien. "Viele von denen kenne ich, kenne ich sogar gut."

"Falsch und unüberlegt": Stieringer entschuldigt sich - und will "Verantwortung" übernehmen

Stieringers Parteifreund Jonas Merzbacher, Bürgermeister der Gemeinde Gundelsheim, übte in Hinblick auf mutmaßliche Fake-Accounts scharfe Kritik. "Das geht nicht", betonte er bei "Quer". Sein Standpunkt: Wer so etwas zu verantworten habe oder sich nicht deutlich davon distanzieren könne, habe in dem politischen System, "gerade auf kommunaler Ebene", nichts zu suchen.

Klaus Stieringer selbst hat sich am Montag (13. Dezember 2021) in einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite für seine Äußerungen bei "Quer" entschuldigt. "Die Aussage war falsch und unüberlegt. Das war mein Fehler, der mir sehr leid tut", erklärt der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion. Er sei der festen Überzeugung, dass politische Mandatsträger sich für Klarheit, Transparenz und Offenheit im politischen Diskurs, auch und gerade in den sozialen Netzwerken, einsetzen müssten. "Für den entstandenen Vertrauensverlust übernehme ich selbstverständlich die volle politische Verantwortung."

Doch was bedeutet dies in der Praxis? Stieringer zufolge sei nun die Fraktion am Zug. Sie entscheide, inwieweit das Vertrauensverhältnis zwischen ihr und ihrem Vorsitzenden gestört sei und inwiefern so weiter regiert werden könne, erklärte Stieringer dem Fränkischen Tag auf Nachfrage. Sein Amt als Fraktionsvorsitzender lasse er vorerst ruhen, berichtet Radio Bamberg.

Schwarz fordert Stieringers Rücktritt aus dem Stadtrat - Grüne wenden sich ab

Andreas Schwarz (SPD), Bundestagsabgeordneter für die Region Bamberg-Forchheim, fordert indes unmittelbare Folgen. Er rief Stieringer dem FT-Bericht zufolge zum Rücktritt auf. "Die volle politische Verantwortung zu übernehmen, heißt für mich in dem Fall, dass man aus dem Stadtrat zurücktritt, um Schaden von der Politik und der SPD abzuwenden", sagte Schwarz gegenüber dem FT. "Und wir müssen auch parteiintern schauen, ob wir ein Parteiausschlussverfahren anstreben." Mit einer Entschuldigung sei es in diesem Fall nicht getan, betonte der Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Bamberg-Forchheim.

Die Bamberger Grünen haben wenige Tage nach der TV-Ausstrahlung inzwischen Konsequenzen gezogen. "Seit nunmehr eineinhalb Jahren befinden wir uns im Bamberger Stadtrat in einer Kooperation mit der SPD", heißt es in einer Stellungnahme. "In dieser Zeit konnten wir viele gute Projekte auf den Weg bringen." Voraussetzung sei stets ein offenes und ehrliches Vertrauensverhältnis gewesen. Dieses sei nun durch "das Fehlverhalten" des Fraktionsvorsitzenden der SPD stark beschädigt worden.

"Mit Fake-Accounts Politik zu gestalten und die Meinungsbildung zu beeinflussen, ist nicht akzeptabel und mit grünen Werten nicht vereinbar", erklären die Grünen. "Deshalb ist Klaus Stieringer für uns in der gemeinsamen Kooperation von Grünes Bamberg und SPD Bamberg kein Ansprechpartner mehr."

