Bamberg: Spaziergang am Wasser - deshalb solltest du deinen Hund unbedingt anleinen

Seit einigen Jahren ist der Biber in Bamberg wieder heimisch geworden. Wie die Stadt Bamberg erklärt, ziehen Biber in den kommenden Wochen in ihren Bauten am Wasser ihre Jungtiere groß.

Nicht alle überleben die ersten Wochen. Gefahr droht den Tieren beispielsweise durch freilaufende Hunde, die den Jungtieren nachstellen.

Um den Nachwuchs zu verteidigen, reagieren die ansonsten friedliebenden Biber oft aggressiv: In der Ver­gangenheit wur­den mehr­fach Hun­de von Bibern ange­grif­fen und durch Bis­se der Nage­tie­re schwer verletzt.

Die Stadt Bamberg weist deshalb darauf hin, dass Hunde beim Spaziergang am Wasser im Mai und Juni unbedingt an der Leine geführt werden sollten, um die Hunde zu schützten und eine Störung der Biber zu vermeiden.