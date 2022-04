Das Jahr 2022 steht in Bamberg ganz unter dem Stern des Gedenkens an Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Der vielseitige Künstler verstarb am 25. Juni 1822. Er hatte fünf Jahre in Bamberg verbracht, die ihn als Mensch und Künstler nachhaltig geprägt haben. Stadt und Künstler sind seitdem eng miteinander verbunden.

Wie die Stadt Bamberg erklärt, entstehen immer wieder neue Verknüpfungen. Unter dem Titel "Unheimlich fantastisch" finden in diesem Jubiläumsjahr zahlreiche Veranstaltungen in den verschiedensten Kunstsparten statt, genauso facettenreich und spartenübergreifend wie der Komponist, Literat, Illustrator, Musikkritiker und Jurist einst arbeitete.

Bamberg: Sonderausstellung "Phantaskop: Hoffmann inspiriert!"

Zur diesjährigen Sonderausstellung "Phantaskop: Hoffmann inspiriert!" im E.T.A.-Hoffmann-Haus hat das Kulturamt der Stadt Bamberg acht zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler dazu eingeladen, sich in den phantastischen Kosmos Hoffmanns zu begeben und in Wort und Bild darauf zu antworten. Sie reagieren sehr unterschiedlich auf Hoffmanns Schaffen und zeigen in Illustration, Wortkunst, Videokunst, Skulpturen, Bildern und Installationen phantastische Positionen der Gegenwart, die einmal mehr auf die nachhaltige Aktualität der Themen Hoffmanns hinweisen. E.T.A. ist tot, seit 200 Jahrhundert Jahren. Sein Geist aber lebt. In diesem Haus. Und wird in jeder einzelnen Arbeit in ganz besonderer Hinsicht sichtbar.

Die Ausstellung folgt damit flankierend der Themenstellung der in diesem Jahr kooperierenden Hegelwoche der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 21. bis 23. Juni 2022: "Phantasie als Erkenntnisform. E.T.A. Hoffmanns Anstöße zur Ergründung des Unergründlichen."

Die Künstlerinnen und Künstler:

Nora Gomringer, geb. 1980, ist Lyrikerin und Performerin. Filmische Arbeiten sowie Kolumnen und Artikel für Feuilleton und Radio ergänzen ihr Werk, das in zahlreiche Sprachen übersetzt und immer wieder ausgezeichnet wurde. www.nora-gomringer.de

Elisabeth Liselotte Kraus, geboren in Bamberg, arbeitet als freischaffende Künstlerin an interdisziplinären und transnationalen Kunstprojekten. Sie studierte Freie Kunst an der Bauhaus Universität in Weimar und der Mimar Sinan Universität in Istanbul. Derzeit absolviert sie ein Weiterbildungsprogramm mit dem Titel "Arts and International Cooperation and Processes of Peacebuilding" an der ZHdK in Zürich.

Dagmar Ohrndorf ist bildende Künstlerin. Sie arbeitet künstlerisch an verschiedenen gesellschaftlichen Themen. Auf der Suche nach neuen, alten Materialien entwickeln sich oft Themen, die sie im Bild, im Objekt oder in Installationen zeigt.

Andreas Ulich arbeitet als Schauspieler, Rezitator und Autor in Oberfranken. Seit vielen Jahren widmet er sich E.T.A. Hoffmanns Leben und Werk mit Lesungen und eigenen Texten. Anlässlich des 200. Todestages des Dichters erschien z.B. sein Roman "Benfatto", der von Hoffmanns letztem Jahr in Bamberg erzählt.

Ein besonderer Dank gilt der Stiftung Weltkulturerbe Bamberg und der Oberfrankenstiftung für ihre großzügige Unterstützung.

Informationen zum E.T.A.-Hoffmann-Haus: