"Hier in Bamberg fehlt ein 'Späti' wie in der Großstadt", beginnt Reza Bremer, der den neuen Kiosk gemeinsam mit seiner Frau und Inhaberin Anne betreiben wird. Schon in den ersten Dezemberwochen soll der Kiosk "Onkel Max" am Maxplatz in Bamberg eröffnen. "Wir sind gerade noch am Einrichten, es wird aber auf jeden Fall ein kleines Event im Sinne einer Eröffnungsfeier geben", sagt Bremer.

Geplant sei eine Art "Späti": eine Spätverkaufsstelle, die auch über die landesweit streng geregelten Öffnungszeiten hinaus noch Kund*innen empfängt. "Es wird nicht nur Bier geben, sondern auch andere Getränke, Lebensmittel, Tabak und eine Poststelle. Wie ein kleiner Supermarkt", erklärt Bremer. Man arbeite mit vielen lokalen Unternehmen zusammen, "weshalb wir auch regionalen Kaffee oder vegetarische Fertiggerichte aus der Region anbieten können."

Bamberg: Problem bayerische Öffnungszeiten - das erhofft sich der Betreiber von "Onkel Max"

Was Bremer und seine Frau sich von dem neuen Kiosk erhoffen, ist klar: Es soll ein Späti sein, bei dem man auch abseits der bayerischen Öffnungszeiten (Montag bis Samstag zwischen 6 Uhr und 20 Uhr) noch etwas zu trinken oder zu essen bekommt oder von der Poststelle Gebrauch machen kann. Aufgrund des Ladenschlussgesetzes ist die Umsetzung jedoch nicht einfach. "Die Regelungen sind streng." Aktuell befinde man sich jedoch im Austausch mit der Stadt und halte Rücksprache mit dem Bürgermeister. Die ersten zwei bis drei Monate der Öffnung des "Onkel Max" müsse man jedoch noch nach Gesetz um 20 Uhr schließen.

"Wir wollen jedoch eine Verlängerung erwirken, mit der wir dann bis 22 Uhr geöffnet haben dürfen." Noch längere Öffnungszeiten seien zunächst schwer umsetzbar - "da sind wir in Bayern traurigerweise noch weit von entfernt", so Bremer. Die Öffnungszeiten des Kiosks in der Zwerggasse 3 werden sich also zunächst auf montags bis samstags, 7 Uhr bis 20 Uhr beschränken. "Sonntag dürfen wir nach aktuellen Erkenntnissen leider nicht aufmachen. Aber auch hier gibt es Wege, die wir uns in der kommenden Zeit nochmal näher anschauen wollen."

Preislich wolle man außerdem eine Alternative zur "teuren Tankstelle" bieten. "Wir sind ein kleiner Laden und bekommen daher nicht dieselben Einkaufspreise wie ein Supermarkt, aber es werden definitiv keine Tankstellenpreise", so Bremer. Der Bamberger Kiosk werde ein reines To-Go-Geschäft - "im Laden selbst herrscht striktes Alkoholverbot. Das wird kein Treffpunkt", sondern man könne sich "Onkel Max" vorstellen wie ein Tante-Emma-Laden "in 2.0: einfach ein bisschen moderner."