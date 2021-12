Zum Monatswechsel am 1. Dezember übergibt die HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum GmbH den Betrieb des Schnelltestzentrums am ZOB an das Medizinische Versorgungszentrum der Sozialstiftung Bamberg, das bereits das Testzentrum am Sendelbach betreibt. Die Öffnungszeiten und die Anmeldemodalitäten ändern sich durch den Betreiberwechsel vorerst nicht, wie die HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum GmbH mitteilt.

Adresse: Corona Service Center, Promenadestraße 6a, 96047 Bamberg

Antigen-Schnelltests: Montag bis Samstag: 9 – 15 Uhr, Anmeldung unter: www.schnelltest-bamberg.de

Corona-Impfungen ohne Anmeldung (bis 4.12.2021): Montag, Mittwoch, Freitag & Samstag: 9 – 15 Uhr. "Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit", so die HKT.