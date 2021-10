Klinikum Bamberg: Viele Autofahrer wegen fehlender Parkplätze genervt

"Zum Kotzen": Patient platzt nach langwieriger Parkplatzsuche endgültig der Kragen

nach endgültig 41-Jähriger erntet mit Facebook-Post massenhaft Zustimmung: "Auf den Punkt gebracht"

erntet mit "Auf den Punkt gebracht" Klinikum verspricht Abhilfe: Neues Parkhaus mit rund 1000 Plätzen soll noch 2021 fertig werden

Das Problem ist keineswegs neu - für die Betroffenen stellt es dennoch jedes Mal aufs Neue ein Ärgernis dar: Parkplätze sind rund um das Klinikum Bamberg oftmals Mangelware. "Im Parkhaus gab es keinen einzigen freien Parkplatz", berichtet Matthias Amschler inFranken.de. Auch die Straße und der Parkplatz am Wald waren komplett voll." Auf Facebook schildern etliche Autofahrer ähnliche Probleme. Dem Klinikum ist die mitunter schwierige Parkplatzsuche seit Längerem bekannt. Abhilfe soll nun ein neues Parkhaus schaffen - die Eröffnung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Parkplatzsuche am Klinikum Bamberg: Autofahrer (41) platzt der Kragen - "Eine Zumutung"

"Wenn du die Parksituation am Klinikum eine Zumutung und zum Kotzen findest", beginnt Matthias Amschler seinen Facebook-Post, der in dem sozialen Netzwerk auf viel Zustimmung stößt. Mit teils kernigen Worten schildert der 41-Jährige seine aufwendige und nervenaufreibende Parkplatzsuche am Bamberger Krankenhaus. "Die frei verfügbaren Parkplätze sind ein Witz, die Preise eine absolute Frechheit und das Parkhaus eine architektonische 'Meisterleistung', die wohl ausschließlich auf Smarts und Fiat Puntos ausgelegt wurde."

Der Beitrag wurde binnen kurzer Zeit bislang von 287 Menschen mit "gefällt mir" markiert (Stand: 29.10.2021). Im Kommentarbereich berichten zudem etliche Menschen von ähnlichen Schwierigkeiten. "Ich hab das Gleiche durchgemacht", schreibt etwa eine Facebook-Nutzerin. "Auf den Punkt gebracht", lobt jemand Anderes Amschlers Erfahrungsbericht. Ein Mann betont, in Scheßlitz seien ausreichend Klinik-Parkplätze vorhanden, die zudem kostenlos seien. "Bamberg kannst du vergessen", konstatiert er dagegen.

Eine Frau bezeichnet die Parksituation am Bamberger Klinikum als "eine reine Katastrophe". Sie kritisiert: "Mit 'nem größeren Auto braucht man gar nicht erst ins Parkhaus fahren". Auch für Anwohner und Mitarbeiter stellt die Suche, den Facebook-Kommentaren zufolge, offenkundig häufig eine gewaltige Herausforderung dar. Ein Nutzer gibt derweil zu bedenken, dass das Krankenhaus auch mit dem Stadtbus zu erreichen sei. "Wird denn irgendwer gezwungen, (mit dem Auto) das Klinikum Bamberg anzufahren?", fragt er rhetorisch in die Runde.

Patient kritisiert: "Ich war schon vor meinem Termin fix und fertig"

Im Gespräch mit inFranken.de erklärt Matthias Amschler, was ihn im Vorfeld seines jüngsten Klinikum-Besuchs besonders auf die Palme gebracht hat.

"Gestern hatte ich einen MRT-Termin. Darauf wartet man unter Umständen monatelang." Obwohl er laut eigener Aussage rechtzeitig von zu Hause losgefahren sei, sei aufgrund der strapaziösen Parkplatzsuche letztlich alles sehr hektisch geworden. Die Folge: "Ich war schon vor meinem Termin fix und fertig", betont der Sassanfahrter.

Im Parkplatz habe es beim ersten Anlauf keinen einzigen Parkplatz für ihn gegeben. Die dutzenden freien Flächen seien allesamt reserviert gewesen, berichtet Amschler. "Das hat mich verärgert." Aufklärung leistet in diesem Punkt gleichwohl die Sozialstiftung Bamberg - sie betreibt das Bamberger Klinikum. "Die reservierten Plätze sind von Mitarbeitern gemietete Parkplätze", erläutert Pressesprecherin Brigitte Dippold auf Nachfrage von inFranken.de.

"Das ist ja Wahnsinn": 41-Jähriger empfindet Klinikum-Parkgebühren als deutlich zu hoch

Er sei das Areal dreimal auf- und abgefahren - ohne Erfolg, fährt Amschler fort. Im Außenbereich habe es genauso schlecht ausgesehen. "Auf der Straße? Nix. Am Wald? Nix." Bei einem abermaligen Versuch im Parkhaus habe er dann schlussendlich "Dusel" gehabt, dass gerade jemand herausgefahren sei, konstatiert der Klinikum-Patient. Das Fazit des 41-Jährigen: "Zum Termin gehetzt, 3 Stunden später raus und 6,30 € (!!!!) ärmer", schreibt er auf Facebook. Sein Fazit: "Wenn du dich nicht gerade ins Halteverbot stellst, hast du da oben keine Chance."

Vor allem mit den angefallenen Parkgebühren hadert er. "Da habe ich gedacht, mir haut's den Vogel raus", sagt er inFranken.de. Nach seinem Empfinden sind die Preise für ein Krankenhaus-Parkhaus viel zu hoch. "Das ist ja Wahnsinn", beklagt er. Etwas anders sei es, wenn er zum Einkaufen ein Parkhaus in der Innenstadt aufsuche. "Aber hier reden wir über ein Krankenhaus. Das sind für die Besucher ja oft keine leichten Gänge", gibt Amschler zu bedenken. Einen Euro pro Stunde halte er diesbezüglich noch für vertretbar. "Im vorliegenden Fall habe ich mehr als zwei Euro die Stunde bezahlt", moniert der Autofahrer. "Da oben hast du einfach das Gefühl, du wirst abgezockt."

Laut dem Betreiber des Klinikums Bamberg orientieren sich die Krankenhaus-Parkgebühren an den Tarifen in den anderen Bamberger Parkhäusern und Tiefgaragen. "Wir passen die Preise immer an die jeweiligen Kosten der Parkhäuser in der Stadt an", erklärt Brigitte Dippold, Pressesprecherin der Sozialstiftung Bamberg. In der Tat hätte der Klinikum-Besucher auch dort für drei Stunden Parken mehr als sechs Euro gezahlt, wie ein Blick auf die Tarif-Tabelle der Stadtwerke zeigt.

Klinikum Bamberg: Neues Parkhaus soll Ende November fertig werden - rund 1000 neue Plätze

Im Hinblick auf die bestehende Parkplatzproblematik verweist die Sprecherin indes auf baldige Abhilfe. Damit in Zukunft mehr Patienten, Beschäftigte und Besucher des Klinikums vor Ort parken können, wird seit Ende vergangenen Jahres ein weiteres Parkhaus gebaut. "Das neue Parkhaus muss natürlich auch finanziert werden", sagt Dippold. Dies geschehe letztlich auch durch die Einnahmen des bisherigen Parkhauses. "Das neue Parkhaus stellt uns ja keiner kostenlos hin", betont die Sprecherin.

Wie die Sozialstiftung inFranken.de bereits vor knapp einem Jahr mitteilte, wurde das neue Parkhaus auf einem Teilbereich eines Mitarbeiter-Parkplatzes errichtet. Laut damaligem Plan bleibt das bestehende Parkhaus mit seinen mehr als 1000 Stellplätzen erhalten. Das neue, "riesengroße" Parkhaus umfasst nach aktuellen Angaben des Klinikum-Betreibers rund 1000 weitere Parkplätze. Die Bauarbeiten sind demnach großenteils abgeschlossen. "Die Fertigstellung wird voraussichtlich Ende November erfolgen", kündigt die Pressesprecherin der Sozialstiftung an.

