Neues Modegeschäft in Bamberger Innenstadt

In der Keßlerstraße in Bamberg gibt es einen neuen Modeladen. "Elevantine" heißt der Concept-Store, der vor kurzem in der Innenstadt eröffnet hat. Das Geschäft ist durch den Coworking-Space Femmespace entstanden, deren Gründerin Sarah Seewald zusammen mit der "Elevantine"-Inhaberin Vanessa Obermeier den Laden ins Leben gerufen hat.

"Elevantine" in Bamberg mit besonderem Konzept - "Idee hat uns einfach gereizt"

"Vanessa Obermeier, die Inhaberin, ist zuvor meine Coworkerin gewesen", erzählt Seewald von der ersten Idee 2020. Obermeier hatte damals ein Zimmer bei Femmespace, dem Coworking-Space für Frauen, gemietet und dort genäht. "Da hat es angefangen, dass wir viele Wege gemeinsam gegangen sind. Das war eine unfassbare Kooperation und wir haben gemerkt, wie wir uns beflügeln und unterstützen können", sagt Seewald.

So entstand laut ihr die erste Idee für einen Basar, der Corona-bedingt erst im Frühjahr 2021 stattfinden konnte. "Das war in Richtung Flohmarkt angedacht unter dem Motto 'Support Your Locals', mit regionalen und nachhaltigen Produkten." Dort habe es nicht nur "nette Basteleien" gegeben, "sondern Menschen, die damit richtig ihr Geld verdienen. Von Armkettchen über Holzschilder und natürlich selbstgenähte Klamotten von Vanessa Obermeier."

Ähnlich sei auch die Idee des Concept-Stores mitten in Bamberg entstanden. Nachdem der zweite Basar im November 2021 "noch besser lief" und "nochmal mehr Spaß gemacht hat", begann die Suche nach einer passenden Immobilie. "Die Idee hat uns einfach gereizt." Im Mai 2022 landete Obermeier als Inhaberin mit Seewald als festes Teammitglied dann in der Keßlerstraße 5 in Bamberg.

"Lauter Lieblingsstücke" in Bamberger Modegeschäft - "so nachhaltig und regional wie möglich"

"Das Konzept hat sich eigentlich aus den gesamten letzten zwei Jahren entwickelt", erzählt Seewald. "Wir achten einfach wahnsinnig darauf, so nachhaltig und regional wie möglich zu sein und auch das Motto 'Support Your Local' ist uns geblieben." Deshalb fänden sich in dem Laden auch viele kleine Marken, die sonst, wie Seewald sagt, "keine Chance hätten".

Das Geschäft erstrecke sich über zwei Stockwerke. "Auf der zweiten Etage gibt es hauptsächlich die selbstgenähten Klamotten", so Seewald, die Vanessa Obermeier mittlerweile im dritten Stock des Gebäudes anfertie. Insgesamt könne man sagen, "dass es einfach lauter Lieblingsstücke gibt. Im Bereich Deko, Krimskrams und Klamotten, einfach lauter schöne Dinge, in die man sich richtig verlieben kann."

Aktuell beliefen sich die Öffnungszeiten auf Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag. "Wir versuchen, den Laden für uns als Mamas so familienfreundlich wie möglich zu halten." Es hänge alles von der Familiensituation ab und könne sich mit neuen Stundenplänen und Betreuungszeiten auch ändern. "Die Öffnungszeiten kann man allerdings auch immer aktuell auf der Website und auf Instagram einsehen", erklärt Seewald über den neuen Modeladen und Concept-Store "Elevantine" in der Bamberger Innenstadt.