Eine ganze Fülle an Ladendiebstählen in Bamberg nennt die Polizei in einer offiziellen Mitteilung.

Am Samstag (16. Juli 2022) wurden in Bamberg zahlreiche Ladendiebe auf frischer Tat ertappt.

Jugendlicher will Pfandscheine stehlen, die eigentlich gespendet werden sollten

Gegen 11.27 Uhr entwendete eine 33-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft im Bamberger Nord-Osten eine Uhr im Wert von 8 Euro. Auf Bekleidung und Schmuck hatte es eine 15-Jährige gegen 13.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Bamberger Innenstadt abgesehen.

Dasselbe Geschäft wurde gegen 14.30 Uhr durch eine 14-Jährige aufgesucht, welche eine Sonnenbrille entwendete.

Diebesgüter völlig anderer Art interessierten gegen 13.45 Uhr einen 14-Jährigen in einem Supermarkt in der Gereuth. Seine beabsichtigte Beute waren Pfandscheine, welche als Spenden in dem Geschäft hinterlegt worden waren.

Metzgerei in Bamberg: Frau will Wurst und Fleisch klauen

Kurz vor Ladenschluss entschied sich dann eine 36-Jährige, ihren Wochenendeinkauf in einer Metzgerei im Bamberger Osten nicht zu bezahlen. Hierzu versteckte sie verschiedene Wurst- und Fleischwaren in ihrer Tasche und versuchte, den Laden zu verlassen. Alle diese Ladendiebe wurden nach der Anzeigenaufnahme vor Ort entlassen. Sie erhielten zusätzlich ein längerfristiges Hausverbot.

Gegen 15.48 Uhr fiel einer Ladenbesitzerin eine 45-Jährige auf, welche in einem Supermarkt in der Wunderburg ihre Handtasche und ihre Umhängetasche mit Waren füllte, an der Kasse dann jedoch nur einen Teil der Waren bezahlte. Im Rahmen der Durchsuchung nach dem Diebesgut wurden dann noch illegale Rauschmittel gefunden. Neben einer Anzeige wegen Ladendiebstahl erhielt die Frau somit auch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unbelehrbar zeigte sich eine 40-Jährige, als diese gegen 14.30 Uhr in einem Kaufhaus in der Bamberger Innenstadt Parfüm im Wert von 234 Euro entwendete. Da sie in den letzten Wochen bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, entschied sich die Staatsanwaltschaft Bamberg für ein beschleunigtes Verfahren und die Ladendiebin wird zeitnah dem zuständigen Gericht zur weiteren Entscheidung vorgeführt.