Es war ein außergewöhnliches Dienstjubiläum, zu dem Oberbürgermeister Andreas Starke gratulierte: Oberverwaltungsrätin Brigitte Riegelbauer ist seit vier Jahrzehnten im Dienst, wie die Stadt Bamberg erklärt.

Bei den Bamberger*innen ist sie vor allem durch ihr Engagement im Austausch mit den sechs Partnerstädten der Stadt Bamberg bekannt – Bedford in England, Esztergom in Ungarn, Feldkirchen und Villach in Österreich, Rodez in Frankreich und Prag 1 in Tschechien. Bereits seit 1992 kümmert sie sich darum, dass diese generationsübergreifenden Freundschaften Bestand haben.

„Sie beweisen geschickten Umgang als Außenministerin der Stadt Bamberg“, formulierte es Starke bei der Übergabe der Urkunde und der Jubiläumsmedaille in Gold. „Sie haben einen sehr guten Ruf und pflegen unsere Städtepartnerschaften kontinuierlich. Das verdient große Wertschätzung,“ so Starke weiter.

„Ich arbeite bis heute gerne bei der Stadt Bamberg und habe in dieser Zeit viele Entwicklungen miterlebt“, sagte Brigitte Riegelbauer. In ihre Dienstzeit fallen die Amtsperioden von drei Oberbürgermeistern: Andreas Starke, Herber Lauer und Paul Röhner.

Auch außerhalb der Stadtverwaltung wird das Engagement von Brigitte Riegelbauer wertgeschätzt: Sie ist Ehrenbürgerin von Prag 1, Ehrenmitglied in der deutsch-französischen Gesellschaft sowie der Heimatkreisgemeinschaft Troppau.