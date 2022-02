Für das pädagogische Personal in Kindertagesstätten bietet das Fortbildungsreferat des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg im März zwei Fortbildungen an.

Einen Einblick in die Emotionspsychologie gebe das Seminar "Zwischen Partizipation, Beschwerdemanagement und einfühlsamem Grenzen-Setzen". Ziel sei es, dass die Fachkräfte negative Gefühle und Beschwerden von Kindern und Eltern einordnen und "coachen" können, wie der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg erklärt. Die Fortbildung will Kompetenzen, Haltungen und Handlungsschritte vermitteln, die notwendig sind, um mit "Wertschätzung, Humor und Respekt den Kita-Alltag zu gestalten".

Das Seminar findet am 22. März 2022 von 9 bis 16.30 Uhr im Bistumshaus St. Otto in Bamberg (Heinrichsdamm 32) statt. Es wird von der Erzieherin Anne Kühlein geleitet. Der Tagungsbeitrag beläuft sich auf 120 € für Beschäftigte katholischer Einrichtungen und auf 145 € für externe Teilnehmer.

„Störendes Verhalten von Kindern verstehen“ – dazu will eine Fortbildung verhelfen, die sich mit einem Modell aus der Individualpsychologie nach Alfred Adler beschäftigt. Es gehe davon aus, dass jeder Mensch soziale Grundbedürfnisse hat und dass Kinder mit Verhaltensweisen wie extremem Aufmerksamkeitsbedürfnis, Machtkampf, Rache oder Rückzug eine Botschaft senden. Das Seminar will pädagogischen Fachkräften die Kompetenz an die Hand geben, "diese Botschaft und damit die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und förderlich auf das Kind einzugehen".

Die Fortbildung findet vom 30. bis 31. März 2022 jeweils von 9 bis 16.30 Uhr ebenfalls im Bistumshaus St. Otto statt. Dozentin ist die Erzieherin und Supervisorin Karina Koeppel. Der Tagungsbeitrag beträgt 215 € für Mitarbeitende katholischer Einrichtungen und 260 € für Beschäftigte anderer Träger.

Für beide Fortbildungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Informationen bzw. Online-Anmeldung auf der Homepage www.caritas-fobi.de oder im Referat Fortbildung unter E-Mail: darja.hinter@caritas-bamberg.de, Tel. 0951/8604 133.