Stadt/Landkreis Bamberg vor 1 Stunde

Corona

In der Region Bamberg: Hier könnt ihr euch über Weihnachten und Silvester impfen lassen

In Stadt und Landkreis Bamberg können sich die Bürger*innen auch über die Feiertage impfen lassen. Dazu hat das Impfzentrum in Hallstadt geöffnet, während die Außenstellen in der Konzert- und Kongresshalle und in der Regintz-Arena Hirschaid geschlossen haben.