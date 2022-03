Am 27. März 2022 kommt der Top-Virologe Hendrik Streeck in den Wirtschaftsclub nach Bamberg, um sein neues Buch "Unser Immunsystem" vorzustellen. Dabei stelle er sein zweites Buch "Unser Immunsystem" vor, in dem es darum gehe, "wie unser körpereigenes Abwehrsystem uns tagtäglich schützt", schreibt der Wirtschaftsclub auf seiner Website.

Laut des Clubs wird im Buch vor allem erklärt, "bei welchen Erregern unser Körper Alarm schlägt und warum Herpesviren ausbrechen. Wir erfahren, warum wir Fieber bekommen, warum Impfungen notwendig sind und was wir selbst für unsere Abwehrkräfte tun können. Denn Fakt ist: Ohne ein funktionierendes Immunsystem könnten wir nicht überleben".

Die Veranstaltung werde vom approbierten Apotheker Marcus Rudolf Götz moderiert. Rund 150 interessierte Besucher würden Platz finden und könnten so direkt mit dem Virologen "in Kontakt treten", berichtet der Wirtschaftsclub. "Die Teilnehmer können im Nachgang das Buch 'Unser Immunsystem' erwerben und direkt signieren lassen", so der Club weiter. Mehr Infos auf der Homepage des Wirtschaftsclubs Bamberg.