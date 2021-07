In Bamberg feierten Italien-Fans nach dem EM-Finale ausgelassen in der Innenstadt. Etwa zwischen Mitternacht und 1.45 Uhr waren etwa 60 Autos mit knapp über 200 Personen hupend und singend in der Langen Straße. Die Feier lief in einem "friedlichen Rahmen" ab, so Jens Fischer von der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt gegenüber inFranken.de.

Beschwerden wegen Ruhestörung gab es nach Kenntnis von Fischer nicht. Die Polizeistreifen wurden selbst auf das Geschehen aufmerksam. "Es war absehbar, dass es, wenn Italien das Spiel gewinnt, zumindest zu kleineren Feierlichkeiten kommt", sagt Fischer.

Beschwerde: "Für die Anwohner war es kein Spaß"

Eine Anwohnerin, die direkt an der Kapuzinerstraße wohnt, widerspricht der Polizei. Sie habe die Ruhestörung der Polizei gemeldet. "Für die Anwohner war es kein Spaß", erklärt sie. "Feiern und Freude sind gut und wir brauchen das aktuell dringend - aber eine Stunde die Bewohner wachhalten hätte gereicht." Sie hat kein Verständnis dafür, dass die Fans zwei Stunden lang hupend durch ein Wohngebiet fuhren.

Laut Polizei ließ sich der Autokorso schließlich nach einer Ansprache der eingetroffenen Beamten problemlos auflösen, zu Verstößen sei es dabei nicht gekommen. Weitere Polizeieinsätze im Stadtgebiet habe es nach dem EM-Finale nicht gegeben.

