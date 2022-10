In der Bamberger Altstadt wurde am Dienstag (04. Oktober 2022) im Schloss Geyerswörth bei Bauarbeiten versehentlich eine Gasleitung angesägt, wie News5 ersten Angaben zufolge berichtete. Dort strömte daraufhin ungehindert mindestens eine Stunde lang Gas nach außen. Auch auf der Straße sei Gasgeruch festgestellt worden, was von den Messgeräten bestätigt worden sei, erläuterte Feuerwehr-Sprecher Oliver Eßel: "Es herrschte Explosionsgefahr im Gebäude und auf Teilen der Straße."

Die Feuerwehr schickte einen Spezialtrupp unter Atemschutz, um den Gasaustritt zu unterbinden. Ein einfaches Abdrehen war ersten Informationen zufolge nicht möglich. "Die Lage war nicht so einfach, das war an einer schlechten Stelle getroffen. Man musste die Stelle aufwändig mit Abdichtmaterial abdichten", so Oliver Eßel von der Feuerwehr. Dies sei auch zu 99 Prozent gelungen, es bestehe keine Explosionsgefahr mehr.

Gasrohr bei Bauarbeiten aufgeschnitten Da man das Gas nicht einfach abdrehen konnte, sollte ein Bagger die betreffende Leitung abdrücken.

Die Stadtwerke versuchen laut der Feuerwehr zur Stunde, die externe Gaszufuhr abzuschalten. Dazu wurde die Straße vor dem Schloss aufgerissen, um an der Stelle eine Blase zu setzen. Das Schloss selbst wurde vom Stromnetz getrennt und wird gut belüftet.

Vor Ort waren sowohl Einsatzkräfte mit Atemschutz-Ausrüstung, die versuchten das Loch zu stopfen, als auch mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes. Die Polizei sperrte das Gebiet großräumig ab.

