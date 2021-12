Die Corona-Pandemie bringt derzeit etliche Behörden an ihre Belastungsgrenze. Im Zuge zunehmender Einschränkungen für Ungeimpfte steigt vielerorts wieder die Nachfrage nach Covid-19-Schutzimpfungen. In Bamberg konnte das Impfzentrum zuletzt seine entsprechenden Kapazitäten recht zügig wieder hochfahren. Nach Angaben des Landratsamts verabreicht Bamberg aktuell die meisten Impfdosen in ganz Oberfranken - ein Drittel davon sind demnach Erst- und Zweitimpfungen.

Um den damit einhergehenden Mehraufwand bewältigen zu können, helfen in Bamberg nun Soldaten vor Ort. Der Corona-Einsatz der Bundeswehr läuft seit diesem Montag (29. November 2021) und soll vorerst bis Mittwoch (15. Dezember 2021) andauern. "Das Impfzentrum hat bei der Bundeswehr um Amtshilfe ersucht", erklärt Frank Förtsch, Pressesprecher des Landratsamts Bamberg, inFranken.de. Der Schritt ist Bestandteil des umfangreichen Maßnahmenpakets, das der Bamberger Corona-Krisenstab Mitte November vorgelegt hat.

Impfzentrum Bamberg: Bundeswehr-Soldaten leisten Corona-Hilfe

Im Impfzentrum Bamberg wurden in der vergangenen Woche 4634 Dosen verimpft. 1560 von ihnen fanden für Erst- und Zweitimpfungen Verwendung, 3074 für Booster-Impfungen. In Bamberg leisten gegenwärtig drei Soldaten der Bundeswehr Corona-Hilfe. Sie gehören dem Panzerpionierbataillon 4 an. Das zur Panzerbrigade 12 gehörende Bataillon ist im niederbayerischen Bogen stationiert.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Die Bundeswehr übernimmt vor Ort in erster Linie administratorische Aufgaben. Die Soldaten unterstützen das Bamberger Impfzentrum im Leitsystem und der Verwaltung, heißt es vonseiten des Landratsamts. Das vorläufige Fazit fällt von Behördenseite ausgesprochen positiv aus. "Die Zusammenarbeit und Koordination zwischen Bundeswehr und Impfzentrum klappt hervorragend", konstatiert Landratsamt-Sprecher Förtsch. "Das Impfzentrum ist dankbar für die Unterstützung durch die Soldaten."

Ebenfalls interessant: "Dramatische Entwicklung": 13 oberfränkische Kliniken setzen aufschiebbare Behandlungen aus.