Bamberg: Feuerwehreinsatz in der Innenstadt am Mittwochnachmittag (11.08.2021). Gegen 14.42 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Bamberg zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Langen Straße gerufen, wie die Feuerwehr in einem Bericht schreibt.

Dort habe die "automatische Brandmeldeanlage" einen Alarm ausgelöst. Vor Ort stellte sich jedoch heraus: Zu einem Feuer in der Bamberger Innenstadt war es glücklicherweise nicht gekommen.

Stattdessen handelte es sich um einen Fehlalarm, wie die Feuerwehr erklärt: "Die Erkundung ergab freigesetzten Wasserdampf als Auslöseursache. Ein Eingreifen der alarmierten Kräfte war nicht notwendig."

Lesen Sie auch: Windrad droht einzustürzen: Aktuelle Gefahrenmeldung nach Großeinsatz - Feuerwehr warnt vor "Lebensgefahr"