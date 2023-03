Bamberg vor 33 Minuten

Rauchmelder ausgelöst

Rauch im Ausbildungszentrum: Feuerwehreinsatz bei der Bundespolizei

Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz auf dem Ausbildungsgelände der Bundespolizei in Bamberg ausrücken. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen und die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Am Ende ging alles aber glimpflich aus.