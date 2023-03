Bamberg: ABC-Einsatz in Gaustadt - Baustelle betroffen

Feuerwehr Bamberg muss ausrücken: Mobilkran steht im Mittelpunkt

muss ausrücken: steht "Leitung gerissen": Diese Flüssigkeit lief auf der Baustelle aus

Am Freitag (17. März 2023) kam es im Bamberger Stadtteil Gaustadt zu einem ABC-Einsatz (Atomar/Biologisch/Chemisch) der Feuerwehr Bamberg. Auf einer Baustelle trat dabei laut Einsatzkräften "unkontrolliert" Flüssigkeit aus einem Mobilkran aus, wie es im Einsatzbericht heißt.

Flüssigkeit tritt aus Kran aus: Feuerwehr Bamberg mit ABC-Einsatz in Gaustadt

Gegen 7.50 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen. "Am Morgen wurde die Feuerwehr Bamberg nach Gaustadt zu einer Baustelle alarmiert. An einem Mobilkran war eine Hydraulikleitung gerissen und es trat unkontrolliert Öl aus", berichten die Einsatzkräfte in der Meldung.

Das Öl musste daraufhin umgefüllt werden. "Die Einsatzkräfte fingen das Hydrauliköl mit Wannen auf und pumpten die Restmengen mittels druckluftbetriebener Membranpumpe in Kunststofffässer um", heißt es weiter.

Nachdem das geschafft war, konnte vonseiten der Truppe auch andernorts wieder weitergearbeitet werden, so die Feuerwehr Bamberg. "Nach knapp zwei Stunden wurde die Einsatzstelle an die Baufirma übergeben. Für die Dauer des Einsatzes wurde eine Wachbesetzung zur Gebietsabsicherung des Stadtgebietes alarmiert".