Bamberg: Faschingsumzug mit ausgelassener Stimmung und großem Publikum

mit ausgelassener Stimmung und "Europa fest in Narrenhand" : Faschingstreiben 2023 greift Ukraine-Krieg auf

: Faschingstreiben 2023 greift auf Memmelsdorfer Carneval-Club , Männerballett und Co. - die schönsten Bilder

, und Co. - die schönsten In Erinnerung an den Onkel - wieso das Prinzenpaar das Amt übernahm

Besser hätten Wetter und Stimmung beim großen Bamberger Faschingsumzug kaum sein können. Am Dienstagnachmittag (21. Februar 2023) schlängelten sich Wagen verschiedenster Vereine und Unternehmen durch die Straßen der Innenstadt. Die Zuschauer jubelten dicht an dicht auf den Bürgersteigen. Doch ganz losgelöst von der aktuellen Weltlage war das Faschingstreiben nicht: Das Motto des BRK-Rosenmontagsballs "Fasching außer Rand und Band - Europa fest in Narrenhand" war auch hier präsent.

Bamberger Faschingsumzug 2023: Viele Teilnehmende bekennen sich zu Europa - "Ist ja das aktuellste Thema"

Blaue Hüte mit gelben Sternen, Flaggen und blaue Gesichter und Perücken waren sowohl im Publikum als auch im Zug zu sehen. So betrachtete beispielsweise eine Frau mit zusätzlichem Kopfschmuck aus einem goldenen Ölzweig und einer Friedenstaube in Ukraine-Farben am Kranen das Geschehen. Sie sei mit einer ukrainischen Familie gekommen, zu der sie "schon sehr, sehr lange" eine Beziehung pflege. "Unser Patenkind steht da vorne und ist auch aus einer ukrainischen Familie", erklärte sie gegenüber inFranken.de. "Mit Europa verbinde ich Frieden."

Ähnlich äußerte sich auch Bambergs dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD), der einen "Umhang" aus einer Europaflagge trug: "Europa war ja das Thema des diesjährigen Rosenmontagsballs und da fand ich es naheliegend, mit Euroflagge, -T-Shirt, -schal und -hut auf den Faschingsdienstagszug zu gehen. Denn ich glaube, wir können uns kein klareres Bekenntnis wünschen, als Europa, das wir jetzt dringend brauchen für unseren Frieden."

Eine weitere Gruppe am Straßenrand fiel durch ihre Europaverkleidungen auf. "Es ist ja das aktuellste Thema im Moment", erklärte eine Frau. Auf die Frage, ob sie schon viele Jahre lang Faschingszüge besuchten, antwortete ein Mann unter ihnen wie aus der Pistole geschossen: "Ja, immer, immer, immer!" Umso schwerer sei der Verzicht in den vergangenen zwei Jahren gewesen. Jetzt wieder Fasching feiern zu können, sei "ganz toll", so die Frau.

Nach 30 Jahren: Faschingsprinzenpaar tritt in Fußstapfen des Onkels

Auch ein gelb-blauer Ukraine-Wagen reihte sich in den Zug ein, von dem aus ukrainische Musik schallte und eine Frau mit ernstem und stolzem Gesichtsausdruck eine große Ukraine-Fahne schwenkte. Doch viele andere Gruppen gaben sich einfach der gewohnten Feierstimmung hin, warfen Kamelle, spielten die typische Musik ab und zeigten ihre Akrobatik- und Tanzkünste.

Prinzessin Laura I vom Memmelsdorfer Carneval-Club e.V. freue sich über all die Erlebnisse, die ihr diesjähriges Amt mit sich bringe, wie sie inFranken.de schildert: "Es sind ganz viele neue Erfahrungen, eine ganz tolle Zeit, viele Leute, die man kennenlernt. Es ist echt super." Vor 30 Jahren sei der bereits verstorbene Onkel des aktuellen Prinzen Dominik II Faschingsprinz gewesen. "So treten wir jetzt in seine Fußstapfen und machen das Prinzenpaar nach 30 Jahren."

Unter den teilnehmenden Gruppen waren unter anderem auch die Heldschen Apotheken, die Johanniter, das THW, die Feuerwehr Bamberg, das Männerballett aus dem Seebachgrund, das Rock ’n’ Roll Dancing Team Bamberg und die Bäckerei Loskarn verteilte Krapfen und Brötchen. Vom Markusplatz verlief der Bamberger Faschingsumzug über die Kapuzinerstraße, die Lange Straße, den Schönleinsplatz, die Willy-Lessing-Straße, den Heinrichsdamm sowie die Hauptwachstraße und endete schließlich am Maxplatz.