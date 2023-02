Faschingsumzüge in Franken sorgen vielerorts für Begeisterung

Zwei Jahre in Folge fielen die Faschingsumzüge in Franken der Pandemie zum Opfer. Am vergangenen Wochenende dann der feierliche Moment: Die von vielen lang herbeigesehnten Straßenumzüge kehrten endlich zurück. Unsere jeweiligen Fotogalerien zeigen ausgewählten Szenen von Faschingsumzügen in verschiedenen fränkischen Regionen.

Faschingsumzug in Memmelsdorf 2023: Markus Söder als Ehrengast

In Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) ging nach zweijähriger Corona-Pause am Sonntag (19. Februar 2023) wieder der große Faschingsumzug durch die Ortsmitte über die Bühne.

Die zahlreich vertretenden Narren zogen mit ausgefallenen Kostüme und Wagen durch die Ortsmitte.

Der traditionelle Memmelsdorfer Umzug konnte heuer mit einem prominenten Ehrengast aufwarten - Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder.

Faschingsumzug in Heroldsbach 2023: Kostüm-Karawane zieht durch Ortschaft

Auch im Landkreis Forchheim hatte die Durststrecke ein Ende. Und so konnte der Heroldsbacher Faschingsumzug am Samstag (18. Februar 2023) nach zwei Jahren erstmals wieder durchgeführt werden.

Die Verkleidungen der Teilnehmer führten vielfach zu Beifall.

Die interessantesten Momente haben wir in unserer Bilderstrecke für euch festgehalten.

Faschingsumzug des Elferrats Ebermannstadt 2023 - die besten Bilder vom Sonntag

Der Elferrat Ebermannstadt setzte bei seinem diesjährigen Faschingsumzug allerhand daran, um die vielen Zuschauer am Straßenrand ordentlich in Stimmung zu bringen.

Los ging es am Sonntag um 14 Uhr.

Unsere Bilderstrecke gibt noch einmal die schönsten Eindrücke des beliebten "Gaudiwurms" wieder.

Faschingsumzug in Nürnberg 2023: Fastnachtszug lockt rund 70.000 Narren und Fans an

Der Nürnberger Fastnachtszug hat eine lange Tradition. Die erste urkundlich Erwähnung fand im Jahr 1397 statt.

Am Sonntag zogen die Teilnehmer des Faschingsumzugs von der Bayreuther Straße durch die Nürnberger Innenstadt bis zum Weißen Turm. Am Straßenrand fanden sich um die 70.000 Schaulustige ein.

Hier findet ihr zusätzlich ein Video vom Nürnberger Fastnachtszug 2023.

Faschingsumzug in Allersberg: Besucher feiern ausgelassen auf den Straßen

Der Allersberger Faschingsumzug ist der größte Umzug im Landkreis Roth. Am Sonntag wollten rund 20.000 Besucher dabeisein.

In diesem Jahr wurden unter anderem Elektroautos auf die Schippe genommen.

Wie ausgelassen die Besucher vor Ort waren, seht ihr in unserer großen Bilderstrecke.

Faschingsumzug in Markt Bibart 2023: Originelle Kostüme und aufwendig gestaltete Wagen

Im mittelfränkischen Markt Bibart (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) wurde am Faschingssonntag ebenfalls die Rückkehr des örtlichen Faschingsumzugs ausgiebig gefeiert.

Mehr als 1000 Teilnehmer in 54 verschiedenen Gruppen sorgten für viel Spaß und Stimmung am Wegesrand.

Die Highlights seht ihr in unserer Fotogalerie.

Faschingsumzug in Steinach 2023: Das war vor Ort alles geboten

Auch in Steinach (Landkreis Bad Kissingen) kam es am Sonntag (19. Februar 2023) zu einer stimmungsvollen Neuauflage: Der dortige Faschingsumzug begeisterte Jung und Alt gleichermaßen.

Etliche Zuschauer waren selbst kostümiert.

In unserer Bilderstrecke findet ihr ausgewählte Impressionen.

Faschingsumzug in Elfershausen 2023: Fuß- und Musikgruppen statt Umzugswagen

In Elfershausen (Landkreis Bad Kissingen) besteht der Faschingsumzug traditionell aus Fuß- und Musikgruppen - nur das Prinzenpaar wurde gefahren.

Das Umzug-Comeback stieß auch hier auf reges öffentliche Interesse.

Die Höhepunkte des diesjährigen "Gaudiwurms" gibt es in der obigen Bilderstrecke.