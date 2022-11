Am Dienstagmittag (8. November 2022) ist in der Pödeldorferstraße in Bamberg in die Wohnung einer Mehrfamilienhauses eingebrochen worden. Die unbekannten Täter erbeuteten dabei Bargeld in einer fünfstelligen Summe.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Einbrecher in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.45 Uhr die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich Zugang zu deren Wohnung im vierten Obergeschoss. Laut dem Polizeipräsidium Oberfranken klebten sie zunächst den Türspion der Nachbarn von außen ab, damit diese sie bei dem Einbruch nicht beobachten konnten. Schließlich traten sie die Wohnungstür ein und durchwühlten die Räume offenbar gezielt nach Bargeld.

Insgesamt stahlen die Diebe rund 14.000 Euro und hinterließen einen Schaden an der Tür von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0951/9129-491 um Zeugenhinweise.

Aus der Region: Feuerwehr schildert ungewöhnliche Alarmierung - das steckte dahinter