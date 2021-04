Ab dem 19. August 2021 ist die nächste Bamberger Sandkerwa geplant

Auf der Website des fränkischen Kultfestes läuft der Countdown

Kann die Kirchweih trotz Corona stattfinden? Veranstalter nennt wichtiges Datum

Veranstalter nennt Eine "Sandkerwa light" soll es nicht geben

Kann die Bamberger Sandkerwa 2021 im August stattfinden? Viele Bamberger, Fans aus Franken und aller Welt hoffen darauf, dass das fränkischen Kultfest heuer nicht ins Wasser fällt. In Erlangen wurde die Bergkirchweih schon lange abgesagt, in Forchheim ist für das Annafest noch keine Entscheidung gefallen. Jetzt äußert sich der Veranstalter, die Bamberg Congress + Event GmbH, gegenüber inFranken.de erneut zu den Chancen auf eine Sandkerwa 2021 - und nennt ein wichtiges Datum.

Bamberger Sandkerwa 2021: "Wird entweder stattfinden wie immer - oder gar nicht"

Geschäftsführer Horst Feulner möchte keine Alternative zur Sandkerwa 2021. "Eine 'Sandkerwa light' ist von unserer Seite nicht geplant", sagt er. "Die Sandkerwa 2021 wird entweder stattfinden wie immer - oder gar nicht." Auch Veränderungen im Ablauf aufgrund der Corona-Pandemie lehnt Feulner ab. Der Geschäftsführer bestätigt, dass die Planungen für die Sandkerwa 2021 in Bamberg noch nicht gestoppt wurden.

"Die Pandemie-Lage ist im Moment sowohl überregional wie auch regional sehr angespannt", so Feulner. Deshalb ist es für den Veranstalter momentan kompliziert, eine Abschätzung für die Situation im August zu treffen. "Eine Einschätzung, wie sich diese Lage kurz- und mittelfristig entwickeln wird, ist außerordentlich schwierig", so der Geschäftsführer weiter. Man habe deshalb mit den "wichtigsten Partnern Verbindung aufgenommen und abgefragt, wann spätestens eine Entscheidung aus deren Sicht getroffen werden muss".

Ursprünglich war der 20. April als Deadline für eine Entscheidung zur Sandkerwa 2021 angesetzt. Doch die "überwiegende Meinung" bei den befragten Partnern sei gewesen, "dass man durchaus noch ein paar Wochen abwarten" könne. Deshalb hat sich der Veranstalter entschieden, die endgültige Entscheidung nochmal zu verschieben. Die endgültige Entscheidung soll jetzt in etwa drei Wochen fallen, also Mitte Mai 2021. "Bis dahin laufen die Vorbereitungen weiter", so Feulner.