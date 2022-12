Bamberg bekommt neues Geschäft "Sweet Home Dreams"

Gastronomen von "Ivi's Veggie and Coffee Dreams" mieten angrenzenden Laden

mieten angrenzenden Laden 150 Quadratmeter auf zwei Etagen: das ist das Konzept

Im Juli eröffneten Ivonne und Kai van Hueth "Ivi's Veggie and Coffee Dreams" in der Bamberger Keßlerstraße 12. Am Samstag (10. Dezember 2022) folgt die Neueröffnung ihres zweiten Ladens "Sweet Home Dreams". Hier soll es "schöne und leckere Dinge" für Zuhause und als Geschenk geben. Vieles stamme aus Franken, wie Ivonne van Hueth inFranken.de erklärt.

Neuer Laden "Sweet Home Dreams" in Bamberg: Deko, Wein, Gewürze und Co.

Ein halbes Jahr nach der Eröffnung ihres Restaurants zieht die Haßfurterin eine positive Bilanz. "Es ist super angenommen worden, wir haben viele Stammkunden behalten und neue gewonnen." Mit der Unterstützung einer Betriebsleitung ab dem ersten Januar 2023 sei ein zweites Projekt machbar. Schon vor der Restauranteröffnung sei der Familie der leerstehende zweistöckige und etwa 150 Quadratmeter große Laden daneben in der Keßlerstraße 10 aufgefallen und habe ihr Interesse geweckt.

"Eines Tages sah ich den Zettel 'zu vermieten'. Mit einem Anruf erkundigte ich mich nach den Konditionen und es passte super." So wurden die van Hueths zu neuen Untermietern und arbeiteten das Konzept, das auf einem fränkischen Netzwerk aufbaue. Ein guter Freund arbeite bei einem Unternehmen, das Artikel eines bekannten Glas-Herstellers vertreibe. So fände die Kundschaft Teller, Gläser, Tassen oder auch Vasen für den Haushalt und andere Dekoartikel. "Außerdem nehmen wir abgepackten Kaffee, Feinkost und Gewürze ins Sortiment, die wir unter anderem in Geschenkkörbchen anbieten", führt sie aus.

"Die Gewürze stammen von 'Gewürzglück' in Würzburg. Weine und Liköre von einem Bekannten aus Volkach. Unsere Badesalze aus Erlangen", erklärt die Mutter dreier Kinder. Die Eröffnung sei zur langen Einkaufsnacht am Samstag (10. Dezember 2022) geplant. Hier könne die Kundschaft gekauften Kaffee in Bohnen oder gemahlener Form gleich an einer Kaffeemaschine ausprobieren. Beide Läden sollen an diesem Tag bis um 23 Uhr geöffnet sein. Ab 2023 gelten laut Ivonne van Huet für "Sweet Home Dreams" in der Bamberger Keßlerstraße nahe dem Grünen Markt Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr. Davor eventuell noch in reduzierter Form.