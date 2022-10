Bamberger Bubble-Tea-Laden "Thirstee" seit Ende September geschlossen

seit Ende September "Ist nur ein Trend": Geschäftsführer äußert sich zur Nachfrage

Geschäftsführer äußert sich zur Nachfrage Cocoon und Izanami: Fokus soll auf Restaurants liegen

In der Bamberger Langen Straße 3 war von Juli 2021 bis Ende September 2022 ein in Pastelltönen gehaltener Bubble-Tea-Laden zu finden. "Thirstee" lockte mit süßen Kreationen und verschenkte zur Eröffnung sogar Zuckerwatte und Popcorn, wie inFranken.de berichtete. Der Geschäftsführer hat weniger Bedauern, sondern Motivation in der Stimme.

Bamberger Bubble-Tea-Laden "Thirstee" geschlossen: "haben keine Zeit mehr"

"Am Anfang wurde es gut angenommen", erinnert er sich und fügt hinzu: "Aber es ist nur ein Trend." Möglicherweise ist die Kundschaft gesättigt. Auch "Lim Tea" in der Keßlerstraße ist geschlossen. "Wir wollen uns auch mehr auf unsere Restaurants konzentrieren. Wir haben keine Zeit mehr für 'Thirstee'", so ein weiterer wichtiger Grund für die Schließung.

Das "Cocoon - Fine Asian Cuisine" zog im Sommer vom Bahnhof in die Forchheimer Straße. In den leer gewordenen Räumlichkeiten eröffnete dann Mitte Juli das Tochterunternehmen "Izanami - Asia Fusion". In der kommenden Zeit solle die Speisekarte weiter überarbeitet werden, so die Ankündigung im Gespräch mit inFranken.de.

Für die ehemalige Adresse des "Thirstee" sei ein Nachmieter gefunden, doch mehr wisse der Geschäftsführer nicht. "Alle Möbel haben wir an einen Freund weitergeben", erklärt er.